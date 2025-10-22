پخش زنده
امروز: -
مسابقه سپاهان و استقلال در روز ۱۸ آبان به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سازمان لیگ در حالی برنامه چهار هفته مسابقات لیگ برتر را اعلام کرد که باتوجهبه درخواست سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان برای آغاز اردو از صبح روز ۱۸ آبان عملاً امکان برگزاری مسابقه سپاهان و استقلال در این تاریخ وجود ندارد و به همین دلیل، این مسابقه به زمان دیگری موکول شد.
ضمن اینکه در روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان و اول آذر در حد فاصل روزهای فیفا و هفته یازدهم لیگ برتر، مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با حضور تیمهای لیگ برتری برگزار میشود. به همین دلیل مسابقات هفته یازدهم از تاریخ ۷ آذر ماه آغاز خواهد شد.