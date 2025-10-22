پخش زنده
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تامین ۲ میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا خبر داد و گفت: اگرچه واکسنهای تولید داخل از استانداردهای لازم برخوردار است، اما واکسنهای وارداتی نیز تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استانداردی که برای واکسنهای آنفلوآنزای تولید داخل تعریف شده کاملاً قابل قبول است، اما طبیعتاً برخی افراد تمایل دارند که از نوع دیگری از واکسنها استفاده کنند، اما استاندارد واکسن داخلی مورد قبول کمیته ارزیابی است.
ظفرقندی افزود: ۳.۵ میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا برای مصرف کشور نیاز داریم که بیش از ۲ میلیون دُز آن تهیه شده است.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نهم مهر ماه از پیش خرید ۳.۵ میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱.۵ میلیون دُز توزیع شده است.
ظفرقندی افزود: با توجه به تامین ارزی، گاهی مقدار واکسن کاهش پیدا میکند و گاهی نیز تامین میشود، اما درمجموع سه و نیم میلیون دز پیش خرید کردیم که به تدریج وارد بازار میشود.
واکسن آنفلوآنزا یک واکسن مهم برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فصلی است؛ هدف اصلی واکسن آنفلوآنزا، پیشگیری از ابتلا به ویروس آنفلوآنزا و کاهش عوارض جدی ناشی از این بیماری است.
بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزا، از شهریور تا پایان آبان است و سالمندان بالای ۶۵ سال، کودکان زیر ۵ سال، زنان باردار، افراد با بیماریهای مزمن (قلبی، ریوی، کلیوی) و پرسنل پزشکی و درمانی در اولویت تزریق واکسن قرار دارند.