به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل گمرک استان اردبیل در ۶ ماه اخیر صادرات ۶٧ درصدی را تجربه کرد. این رشد از نظر ارزش ۶٧ درصد و از نظر وزن ۳۵ درصد بوده است.

اکثر کالاهای صادراتی اردبیل شامل صیفی‌‎جات، سیب‌زمینی، هیدروکربن، متانول، نئوپان، لاستیک، رنگ،‌ام. دی. اف ملامینه، کاشی و سرامیک، توپ، فولاد و آهن می باشد که اغلب به کشور‌های جمهوری آذربایجان، عراق، روسیه، ترکمنستان و گرجستان صادر شده است.