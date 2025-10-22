پخش زنده
در ۶ ماهه نخست امسال با صادرات ۱۳۱ میلیون دلاری ،ارزش صادرات استان نسبت به سال گذشته رشد ۶۷ درصدی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل گمرک استان اردبیل در ۶ ماه اخیر صادرات ۶٧ درصدی را تجربه کرد. این رشد از نظر ارزش ۶٧ درصد و از نظر وزن ۳۵ درصد بوده است.
اکثر کالاهای صادراتی اردبیل شامل صیفیجات، سیبزمینی، هیدروکربن، متانول، نئوپان، لاستیک، رنگ،ام. دی. اف ملامینه، کاشی و سرامیک، توپ، فولاد و آهن می باشد که اغلب به کشورهای جمهوری آذربایجان، عراق، روسیه، ترکمنستان و گرجستان صادر شده است.