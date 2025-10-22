پخش زنده
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: غربالگری سه سرطان شایع شامل؛ پستان، دهانه رحم و روده بزرگ در همه واحدهای بهداشتی استان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی با تأکید بر تداوم برنامههای ملی پیشگیری از سرطان بیان کرد: عملکرد ۲۴ شهرستان تابعه دانشگاه و ستاد مرکزی در این راستا، در نشستی با گروه بیماریهای غیرواگیر مرکز استان بررسی و تجزیه و تحلیل گردید.
وی اظهار داشت: بر اساس این بررسیها که با حضور پزشکان و کارشناسان مربوطه انجام شد، غربالگری سه سرطان پستان، دهانه رحم و روده بزرگ در تمامی واحدهای بهداشتی استان در حال اجرا بوده و اقدامات متعددی برای توسعه پوشش و ارتقای کیفیت خدمات مرتبط در دست انجام است.
دکتر شریفی با اشاره به آمارهای غربالگری در شهریورماه سال جاری، افزود: در غربالگری سرطان پستان ویژه زنان ۳۰ تا ۶۹ سال، جمعیت هدف برای این منظور، ۸۵۸ هزار و ۷۷۲ نفر است که تاکنون ۱۷.۶ درصد از آنان غربالگری شدند. در این بازه، ۱۶۸۴ مورد مشکوک شناسایی و برای بررسیهای تخصصی ارجاع داده شدند که ۸۵ درصد از آنها، در مراکز تخصصی پذیرش و پیگیری درمانی خود را آغاز کردند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: همچنین غربالگری سرطان دهانه رحم، ویژه زنان ۳۰ تا ۵۹ سال با جمعیت هدف ۷۶۳ هزار و ۶۲۸ نفر است که تا پایان شهریورماه، ۱۶.۵ درصد از این گروه مورد غربالگری قرار گرفتند. رشد پوشش غربالگری در شهرستانهایی مانند باغملک، شوش و ایذه از دستاوردهای قابلتوجه این برنامه است.
وی در ادامه، به اجرای برنامه غربالگری سرطان روده بزرگ برای مردان و زنان ۵۰ تا ۶۹ سال نیز اشاره و اضافه کرد: جمعیت هدف این طرح ۶۱ هزار و ۵۴۴ نفر است که تاکنون ۴.۱ درصد از آنان مورد غربالگری قرار گرفتند. در این میان، ۱۲۲ مورد مشکوک شناسایی و جهت بررسیهای تخصصی ارجاع شدند.
دکتر شریفی میگوید: این برنامه در مرحله جدید اجرا، به شهرستانهای حمیدیه، باوی، دشت آزادگان و هویزه نیز گسترش خواهد یافت تا پوشش جمعیت هدف در سراسر استان تکمیل شود.
رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان در تشریح اقدامات تکمیلی معاونت بهداشت در این زمینه اظهار کرد: کارگاههای آموزشی متعددی برای پزشکان، ماماها و مراقبین سلامت برگزار شد. فایل پیگیری موارد مشکوک شناسایی شده طراحی و گروه مجازی مشترکی با معاونت درمان جهت انجام اقدامات لازم تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: همزمان با اجرای پویش ملی سرطان پستان (۹ مهرماه لغایت ۹ آبانماه)، همکاری گستردهای با روابط عمومی، امور بانوان و رسانهها برقرار شد و با موسسات خیریه نیز برای غربالگری مددجویان و شناسایی موارد جدید سرطان، تعامل مؤثری صورت گرفت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به چالشها و نیازهای موجود در این راستا خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین چالشها در این زمینه، عدم توجه کافی مردم به انجام بهموقع غربالگریهای سرطان و همچنین عدم مراجعه بهموقع در صورت بروز علائم مشکوک است. علاوه بر این، کمبود مراکز ارزیابی و تشخیص زودهنگام سرطان متناسب با جمعیت تحت پوشش دانشگاه و تمرکز تجهیزات پیشرفته تشخیصی مانند ماموگرافی، کولونوسکوپی و کولپوسکوپی در مرکز استان، از دیگر موانع دسترسی عادلانه به خدمات است.
دکتر شریفی در پایان، با تشریح چشمانداز آینده اظهار داشت: با توسعه زیرساختها، آموزش مستمر نیروهای بهداشتی و مشارکت بینبخشی دستگاهها، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مسیر تحقق عدالت سلامت و کاهش بار بیماریهایی همچون سرطان گام برمیدارد. این حرکت نهتنها اقدامی نجاتبخش برای جامعه است، بلکه میتواند به عنوان الگویی ملی در نظام سلامت کشور مورد استفاده قرار گیرد.