رئیس دانشگاه تهران با اشاره به تأخیر در آمادهسازی خوابگاهها گفت: به دلیل شرایط جنگ ۱۲ روزه و تأخیر در برگزاری امتحانات، شروع به کار خوابگاهها با کمی تأخیر انجام شد که از دانشجویان بابت این موضوع پوزش میطلبم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین امید، امروز در آیین استقبال از دانشجویان نو ورود این دانشگاه با تبریک آغاز سال تحصیلی و خیرمقدم به آنها گفت: همه شما پیش از ورود به دانشگاه تهران از اعتبار و افتخارات آن آگاه بودید و با علاقه این مسیر را انتخاب کردید. اکنون به خانوادهای پیوستهاید که ۹۱ سال از عمر آن میگذرد و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار دانشآموخته تحویل جامعه داده است.
وی افزود: دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ به پیشنهاد یکی از وزرای آن دوره و با تصویب مجلس شورای ملی بنیانگذاری شد. حدود ۳۰ سال پیش دانشگاه علوم پزشکی از مجموعه تهران جدا شد، اما بسیاری از افتخارات گذشته این دانشگاه متعلق به همان دوره مشترک است.
امید با تأکید بر جایگاه علمی و بینالمللی این مرکز آموزش عالی گفت: دانشگاه تهران بههمراه دانشگاه علوم پزشکی تهران در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد و برخی رشتههای آن در جمع صد رشته برتر دنیا هستند. این موفقیتها نتیجه تلاش استادان برجسته و دانشجویان کوشا است.
رئیس دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه سالانه بیش از ۱۵ هزار دانشجو در مقاطع مختلف میپذیرد که از این تعداد، حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر در کارشناسی، ۷ تا ۸ هزار نفر در کارشناسی ارشد و حدود دو هزار نفر در مقطع دکتری هستند.
وی افزود: هیچ رشتهای در دنیا وجود ندارد که در دانشگاه تهران ارائه نشود. این دانشگاه تنها مرکز جامع کشور است که در همه رشتهها و مقاطع تحصیلی دانشجو میپذیرد.
امید با اشاره به توان علمی هیأت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: ۲۳۰۰ عضو هیأت علمی در این دانشگاه فعالیت دارند و بیش از ۶۰ درصد آنان در مراتب دانشیاری و استادی هستند. بیشترین تعداد استادان نمونه و ممتاز کشور نیز در این دانشگاه مشغول به تدریس هستند.
وی خطاب به دانشجویان جدید گفت: شما به جمعی پیوستهاید که در توسعه علمی و فرهنگی کشور نقشی بیبدیل دارد. باید احساس کنید که به جامعهای دانشگاهی وارد شدهاید و نقش دانشگاه تهرانی را در جامعه ایفا کنید؛ از شما انتظار میرود منش، مسئولیتپذیری و دغدغه علمی را در عمل نشان دهید.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت دوران تحصیل اظهار کرد: شما امروز در مسیر پرواز قرار گرفتهاید. ۱۲ سال تلاش کردید و اکنون زمان پرواز شماست؛ پروازی با دو بال علم و مهارت. بال نخست علم است که در دانشگاه تهران برای شما فراهم شده و غیر ممکن است در این دانشگاه جویای علم باشید و به آن نرسید. بال دوم مهارت است، از مهارتهای زندگی تا مهارتهای حرفهای، و دانشگاه تهران بهترین بستر را برای رشد این توانمندیها فراهم کرده است.
وی افزود: دوره کارشناسی، زمان آموزش کار گروهی، دوستی و مشارکت است. در کنار آن، فرصت یادگیری مهارتهای هنری و فرهنگی نیز در اختیار دانشجویان قرار دارد. کانونهای هنری و انجمنهای متنوع دانشگاه تهران بهصورت رایگان آماده پذیرش علاقهمندان هستند.
امید همچنین به دانشجویان توصیه کرد از امکانات ورزشی دانشگاه بهرهمند شوند و گفت: این امکانات در هر دورهای و بهصورت رایگان در اختیار شما قرار نمیگیرد. اکنون بهترین زمان استفاده از آنهاست.
رئیس دانشگاه تهران خطاب به دانشجویان تأکید کرد: اگر در مسیر تحصیل دچار شکست شدید، بدانید که میتوانید دوباره برخیزید. قوی و شجاع باشید و از فرصت رایگان تحصیل در کنار بهترین استادان استفاده کنید. پرسشگر باشید، ایدههای خود را مطرح کنید و برای رشد و بهتر شدن از مسئولان دانشگاه سوال بپرسید.
وی خاطرنشان کرد: برای موفقیت باید زمان خود را مدیریت کنید؛ بخشی را به علم، بخشی را به مهارت، و بخشی را به استراحت و حضور در همایشها اختصاص دهید. همچنین برای دانشجویان استعدادهای درخشان، امکان تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه تهران فراهم شده است.
رئیس دانشگاه تهران در پایان خطاب به دانشجویان نو ورود تاکید کرد: اگر در دانشگاه تهران، دانشگاه تهرانی رفتار کنید و به دنبال کسب مهارت و علم باشید در آینده امکان اشتغال برای شما فراهم است.