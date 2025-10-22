با اقدام دادستان محقق شد
رفع اختلافات مردمی و معدنی در بخش انابد بردسکن
دادستان عمومی و انقلاب بردسکن اختلافات مردمی و معدنی ایجاد شده در منطقه دهان قلعه بخش انابد این شهرستان را بررسی و رفع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، در راستای صیانت از حقوق عامه و رسیدگی به مطالبات مردمی، سیدمجتبی عاجل با حضور در منطقه محروم دهان قلعه از توابع بخش انابد، به صورت میدانی از روستای ریزآب محمدجعفر، بازدید و اختلافات میان اهالی و بهرهبرداران معدنی را بررسی کرد.
در این بازدید که با همراهی رؤسای ادارات صمت، منابع طبیعی، کارشناسان ذیربط، فرمانده پاسگاه دهان قلعه و یگان حفاظت از اراضی ملی انجام شد، دادستان بردسکن با حضور در جمع اهالی روستا، به تبیین قوانین مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی پرداخت و بر لزوم تعادل میان بهرهبرداری معدنی و حفظ حقوق دامداران و مرتعداران تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه شهرستان در حوزه مراتع و معادن، خواستار نگاه حمایتی و صیانتی متولیان امر شد تا از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری شود.
دادستان بردسکن تصریح کرد: فعالان معدنی موظف به رعایت حقوق قانونی دامداران دارای پروانه هستند و هرگونه تعدی به حقوق این قشر زحمتکش پذیرفتنی نیست.
عاجل همچنین با اشاره به وجود برخی اسناد عادی و ثبتی مرتبط با اراضی زراعی مردم، اعلام کرد: در صورت رعایت نشدن سوابق احیا و کشت در فرآیند ثبت اراضی ملی، امکان احقاق حقوق قانونی از طریق مراجع قضایی وجود دارد.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت حسن همجواری توسط پیمانکاران معدنی، خواستار پیشگیری از آسیبهای زیستمحیطی و انسداد مسیرهای تردد محلی شد و افزود: اکتشاف و بهرهبرداری نباید موجب اخلال در آسایش مردم بومی شود.
در این بازدید، با صدور دستورات قضایی لازم، اختلافات موجود در محل مرتفع و رضایت عمومی اهالی روستا حاصل شد.