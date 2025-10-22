فرشته اقتداری در دیدار نهایی با نازنین تقی نژاد در رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش کیش به مقام قهرمانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابت نهایی بخش بانوان جایزه بزرگ اسکواش کیش امروز بین فرشته اقتداری و نازنین تقی نژاد از ساعت ۱۱ در مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد.

در پایان این دیدار فرشته اقتداری سه بر یک حریف خود را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.

فرشته اقتداری با قهرمانی در این رقابتها چهاردهمین قهرمانی خود در این رقابتها را جشن گرفت.

اقتداری با رتبه دویست و بیست در این رقابتها حضور داشت و با کسب سی امتیاز در پایان جایزه بزرگ اسکواش کیش به رتبه زیر دویست ارتقا پیدا کرد.