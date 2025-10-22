پخش زنده
پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان پیامی منتشر کرد.
در بخشی از متن این پیام آمده است:
«سرمایهگذاری برای تولید و حمایت از آفرینشهای هنری اصیل، اساس حرکت رو به پیشرفت این جشنواره است. این سرمایهگذاریها زمینهساز خلق آثاری خواهد بود که در راستای ترویج مفاهیم دینی و ارزشهای انسانی گام برمیدارند و پیامآور وفاق، همدلی، انسجام ملی، نشاط جمعی و مشارکت اجتماعی هستند.
این رویداد با پرداخت هنرمندانه به موضوعات مهمی، چون فرزندآوری و جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مبارزات قهرمانان ملی و با حمایت ویژه از تولید آثار در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، یاد و خاطره شهیدان والامقام را گرامی میدارد. همچنین، با نگاه به ادبیات حماسی ایران زمین، موضوعات ملی و میهنی را در قالبی هنرمندانه به مخاطبان عرضه میکند.
از دیگر اهداف مهم این جشنواره، بهرهگیری از قابلیتهای هنر نمایش در تأثیر بر تقویت روند تولید داخلی، گردشگری و بهبود شرایط اقتصادی است. این رویداد هنری با جذب گردشگران و علاقهمندان به فرهنگ و هنر، به رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی میکند.
جشنواره بینالمللی تاترخیابانی مریوان، با ترویج فرهنگ صلح و دوستی و احترام متقابل بین ملتها و با توجه ویژه به مضامین انسانی و دفاع از ستمدیدگان به ویژه ملت مظلوم فلسطین و مبارزه با استکبار جهانی، پیام عدالتخواهی و مقاومت را به گوش جهانیان میرساند.»
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار میشود.