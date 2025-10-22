به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا مردانی مدیرکل هنر‌های نمایشی به مناسبت برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان پیامی منتشر کرد.

در بخشی از متن این پیام آمده است:

«سرمایه‌گذاری برای تولید و حمایت از آفرینش‌های هنری اصیل، اساس حرکت رو به پیشرفت این جشنواره است. این سرمایه‌گذاری‌ها زمینه‌ساز خلق آثاری خواهد بود که در راستای ترویج مفاهیم دینی و ارزش‌های انسانی گام برمی‌دارند و پیام‌آور وفاق، همدلی، انسجام ملی، نشاط جمعی و مشارکت اجتماعی هستند.

این رویداد با پرداخت هنرمندانه به موضوعات مهمی، چون فرزندآوری و جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مبارزات قهرمانان ملی و با حمایت ویژه از تولید آثار در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، یاد و خاطره شهیدان والامقام را گرامی می‌دارد. همچنین، با نگاه به ادبیات حماسی ایران زمین، موضوعات ملی و میهنی را در قالبی هنرمندانه به مخاطبان عرضه می‌کند.

از دیگر اهداف مهم این جشنواره، بهره‌گیری از قابلیت‌های هنر نمایش در تأثیر بر تقویت روند تولید داخلی، گردشگری و بهبود شرایط اقتصادی است. این رویداد هنری با جذب گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر، به رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی می‌کند.

جشنواره بین‌المللی تاترخیابانی مریوان، با ترویج فرهنگ صلح و دوستی و احترام متقابل بین ملت‌ها و با توجه ویژه به مضامین انسانی و دفاع از ستمدیدگان به ویژه ملت مظلوم فلسطین و مبارزه با استکبار جهانی، پیام عدالتخواهی و مقاومت را به گوش جهانیان می‌رساند.»

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با هدف گسترش تئاتر خیابانی، تبادل فرهنگی و تقویت جریان هنری مردمی به دبیری فاتح بادپروا، ۴ تا ۸ آبان در مریوان برگزار می‌شود.