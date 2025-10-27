نخستین گروه پرندگان آبزی و کنار آبزی از مناطق سردسیری آسیا و شمال کشور در سواحل رودخانه بشار و آبگیر‌های کهگیلویه و بویراحمد فرود آمدند.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: پرندگان مهاجر از گروه‌های اگرت، حواصیل، اردک، باکلان و کشیم هستند که با توجه به شرایط توپوگرافی، اقلیمی و وجود زیستگاه های مناسب، هر ساله آبگیرهای کهگیلویه و بویراحمد را برای سکونت انتخاب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

محسن پاکباز افزود: رودخانه‌های بشار، مارون، زهره، تنگ سرخ، کبکیان، خرسان، شاه بهرام و سدهای مارون، کوثر، شاه قاسم، تالاب های برم الوان و مورد زرد زیلایی از جمله آبگیرهای میزبان پرندگان مهاجر در کهگیلویه و بویراحمد هستند.

وی تاکید کرد: تعداد این پرندگان میزان کاهش یا افزایش آن نسبت به سال‌های پیش پس از انجام سرشماری که قرار است از سوی کارشناسان انجام شود اعلام خواهد شد.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: تاکنون هیچ موردی از آنفولانزای پرندگان در استان گزارش نشده اما محیط بانان استان در حال پایش منابع آبی برای شناسایی موارد مشکوک هستند.

پاکباز تاکید کرد: به منظور پیشگیری از انتقال آنفلانزای پرندگان ۱۰۰ نفر از محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست استان بر علیه این بیماری واکسینه شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه شماری از دوستداران پرندگان برای مشاهده آنان به کنار سواحل استان سفر می‌کنند از این گردشگران خواست با توجه به احتمال آلوده بودن این پرندگان به ویروس آنفولانزا از دست زدن به آنان خودداری کنند.