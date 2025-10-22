پخش زنده
سفیر قزاقستان در ایران از همکاری استانهای مختلف ایران و قزاقستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اونتالاب اونالبایف روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس اکو در شهر زنجان در دیدار با استاندار زنجان با تاکید بر اشتراکات فرهنگی، تاریخی و ظرفیتهای اقتصادی، بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای تجارت، گردشگری و تعاملات استانی تاکید کرد.
سفیر قزاقستان با اشاره به برگزاری نشست دوم همایش تجاری-اقتصادی با حضور حدود ۱۰۰ شرکت ایرانی در قزاقستان، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای برقراری ارتباط مستقیم میان بخش خصوصی دو کشور دانست و گفت:این نشست امکان ملاقاتهای رودررو با کارخانجات قزاقستانی را فراهم کرد و چند قرارداد نیز در این چارچوب امضا شد که امیدواریم این سفرها و دیدارهای متقابل به توسعه روابط و منافع مشترک دو ملت منجر شود.
اونالبایف با تاکید بر ظرفیتهای گردشگری استان زنجان، از جمله گنبد سلطانیه بهعنوان یکی از شاخصترین جاذبههای تاریخی که در دوران ایلخانان پایتخت ایران بوده، تصریح کرد:این جاذبهها زمینهساز همکاریهای فرهنگی و گردشگری میان دو کشور است.
وی ادامه داد:همچنین، در حوزه آموزش و فرهنگ، اشتراکات فراوانی بین ایران و قزاقستان وجود دارد.
وی ضمن اشاره به مشاهیر فرهنگی و ادبی مشترک، افزود:شخصیتهایی، چون فارابی، فردوسی، سعدی، حافظ، خیام و مولانا، میراث مشترک فرهنگی ما هستند که بهعنوان پلی میان دو فرهنگ عمل کرده ونماد پیوندهای عمیق تاریخی میان ماست.
سفیر قزاقستان با اشاره به گسترش روابط استانی، از همکاری استانهای مختلف ایران و قزاقستان خبر داد و گفت:استان منگستائو با گلستان و مازندران، استان قرقیزستان با مرکزی و ما نیز در حال پیگیری همکاریها با بندرعباس و هرمزگان هستیم.
وی خاطرنشان کرد:این همکاریها به شناخت بیشتر ملتهای ما و تعمیق روابط در حوزههای مختلف کمک خواهد کرد.
زنجان پیشگام دیپلماسی استانی در مسیر توسعه همکاریها
استاندار زنجان نیز با استقبال از توسعه روابط دوجانبه، اظهار کرد:روابط ایران و قزاقستان همواره خوب و سازنده بوده و هیچ نقطه تاریکی در مناسبات ما وجود ندارد.
وی بابیان اینکه ایران از نخستین کشورهایی بود که استقلال قزاقستان را به رسمیت شناخت، گفت:امروز نیز ظرفیتهای همکاری بین دو کشور در ابعاد گوناگون بسیار گسترده است.
وی بر اهمیت تعاملات فرهنگی و علمی تاکید کرد و افزود:ما در یک شعاع فرهنگی مشترک قرار داریم و اشتراکات فراوانی در زمینه مشاهیر تاریخ و ادب داریم که تقویت این حوزهها مستلزم تعامل و رفتوآمد نخبگان و اندیشمندان دو کشور است.
استاندار زنجان با اشاره به سیاستهای دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی استانی، گفت:
توسعه روابط استانی یکی از راهبردهای اصلی دیپلماسی کشور است و استان زنجان نیز با هدفگذاری مشخص، این مسیر را بهطور جدی دنبال میکند.
وی در پایان با ارائه پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی از صنایع دستی محصولات تولیدی وکشاورزی زنجان در کشور قزاقستان یادآور شد: هرمیزان رفت وآمد وبرگزاری نمایشگاه میتواند به شناخت عمیقتر مردم دو کشور از یکدیگر منجر شود.
صادقی در پایان تاکید کرد:امیدواریم برگزاری این اجلاس زمینه ساز افزایش سطح تبادلات اقتصادی وتجاری در آینده نزدیک شود.