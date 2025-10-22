یکی از شرکت‌های کارگزاری و اعضای هیأت‌مدیره آن، با شکایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، به اتهام سوءاستفاده از وجوه و اوراق بهادار مشتریان و همچنین ارائه اطلاعات خلاف واقع، به حبس، جزای نقدی و ممنوعیت فعالیت بورسی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس حکم صادره، شرکت کارگزاری مذکور به دو سال ممنوعیت از انجام معاملات در بازار سرمایه و پرداخت دو میلیارد ریال جزای نقدی و اعضای هیأت‌مدیره به ۱۸ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

جوانمردی توضیح داد که این تخلفات در پی گزارش‌های نظارتی و بررسی دفاتر مالی شرکت کارگزاری کشف شد. طبق مستندات موجود، اعضای هیأت‌مدیره این شرکت، وجوه نقد و اوراق بهادار متعلق به مشتریان را که به صورت امانی نزد کارگزاری بوده‌اند، بدون اطلاع و اجازه مشتریان فروخته یا برداشت کرده‌اند و حتی مبالغی از این وجوه را به حساب اشخاص مرتبط و اطرافیان خود منتقل کرده‌اند.

سازمان بورس با استناد به ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص سوءاستفاده از وجوه مشتریان) و ماده ۴۷ همین قانون (ارائه اطلاعات خلاف واقع و تصدیق خلاف)، پس از جمع‌آوری مستندات، اقامه دعوای کیفری علیه این شرکت و اعضای آن را در دستور کار قرار داد.

پرونده این تخلف، ابتدا در دادگاه کیفری دو مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران بررسی و منجر به صدور رأی بدوی شد که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تأیید و قطعی شده است.

علاوه بر این محکومیت‌ها، جوانمردی اعلام کرد که پیگیری‌های قضایی در خصوص اتهام پولشویی نیز برای بررسی ابعاد مالی تخلفات و شناسایی سود‌های ناشی از سوءاستفاده از وجوه مشتریان همچنان ادامه دارد.

مدیر حقوقی و انتظامی سازمان بورس تأکید کرد: عملکرد سالم و امانت‌داری نهاد‌های مالی، اساس اعتماد به بازار سرمایه است. سازمان بورس در راستای وظایف قانونی خود، به صورت مستمر بر فعالیت نهاد‌های مالی نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، فساد یا سوء‌استفاده مالی، بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد قانونی، انضباطی و قضایی را در دستور کار قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، حفظ امنیت بازار و افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه است.