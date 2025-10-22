پخش زنده
دومین روز رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی وزارت نیرو ویژه منطقه شمالشرق کشور، صبح امروز در محل سد شیریندره خراسان شمالی برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رزمایش دو روزه آمادگی مقابله با حوادث احتمالی مرتبط با آب و برق با حضور استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و گلستان برگزار شد. در این رزمایش، علاوه بر انجام فعالیتهای میدانی توسط دستگاههای مرتبط، آموزشهای بهروز مقابله با حوادث از جمله حملات سایبری نیز ارائه شد.
تجربیات بهدست آمده از حوادث سالهای گذشته و رزمایشهای پیشین، علاوه بر ارزیابی توان پیشگیری و مقابله با حوادث، نقش مهمی در تقویت توان تجهیزاتی و عملیاتی دستگاههای ستاد مدیریت بحران دارد. این رزمایش گامی موثر در افزایش آمادگی و هماهنگی بین دستگاهها برای مقابله با تهدیدات احتمالی در حوزه آب و برق به شمار میرود.