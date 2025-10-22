مدیر کل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ایجاد پایگاه ملی مجموعه ربع رشیدی و تکمیل مراحل تملک و آزادسازی عرصه به عنوان پیش‌نیاز تحقق اهداف پژوهشی، حفاظتی و مدیریتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد عزیزی امروز در سفر خود به آذربایجان‌شرقی و در جریان بازید از مجموعه ربع‌رشیدی گفت: ربع‌رشیدی یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین ساختار‌های علمی و فرهنگی جهان اسلام در سده‌های میانی تاریخ ایران است و امروز بازخوانی و احیای آن ، می‌تواند به الگویی ملی در مدیریت میراث‌فرهنگی و توسعه دانش‌محور تبدیل شود.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر احیای این مجموعه تاریخی افزود: با توجه به اهمیت علمی و تمدنی ربع‌رشیدی، ایجاد پایگاه ملی میراث‌فرهنگی ربع‌رشیدی در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی قرار گرفته است تا بتوان با تمرکز مدیریتی و برنامه‌ریزی دقیق، فرآیند حفاظت، احیا و بهره‌برداری فرهنگی از این مجموعه را به‌صورت هدفمند دنبال کرد.

وی گفت : تکمیل فرایند تملک و آزادسازی عرصه و حریم مجموعه ربع‌رشیدی، شرط بنیادی در آغاز طرح‌های حفاظتی و پژوهشی این محدوده است. این اقدام باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری تبریز و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان به‌صورت هماهنگ پیش رود تا امکان ورود طرح‌های احیایی و سامان‌دهی کالبدی این مجموعه کم‌نظیر تاریخی فراهم شود.

عزیزی با تأکید بر نگاه تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی در مواجهه با این سایت تاریخی افزود: ربع‌رشیدی باید از مرحله حفاظت صرف عبور کرده و به مرحله‌ای نو از مدیریت مبتنی بر دانش و میراث زنده برسد. در این مسیر، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری‌های نوین مستندسازی، نقشه‌برداری و حفاظت الکترونیکی ضرورت انکارناپذیری دارد.

وی ضمن تأکید بر ظرفیت‌های گسترده ربع‌رشیدی در حوزه گردشگری علمی و فرهنگی گفت: اگرچه فرایند آزادسازی عرصه نیازمند منابع مالی قابل‌توجه است، اما اولویت وزارتخانه بر این است که در گام نخست، با برنامه‌ریزی مرحله‌ای، محدوده‌های حساس و باستان‌شناختی تثبیت و بستر لازم برای تعریف طرح های علمی و معرفی بین‌المللی فراهم شود .

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود : توجه ملی به ربع‌رشیدی به‌عنوان میراث اندیشه و علم ایرانی، ضرورتی انکارناپذیر است. با شکل‌گیری پایگاه ملی، تقویت مدیریت یکپارچه و هم‌افزایی میان نهاد‌های محلی و ملی، می‌توان بار دیگر تبریز را در جایگاه شایسته‌اش به‌عنوان محور علم، فرهنگ و تمدن در جهان اسلام بازآفرینی کرد.