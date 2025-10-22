شاخص کل بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی هفته با افزایش ۲۷ هزار و ۵۳۷ هزار واحدی معادل ۰.۹ درصد بازدهی مثبت به عدد ۳.۰۷۹.۸۲۳ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن نیز ۶ هزار و ۴۹۰ واحد معادل ۰.۷۳ درصد رشد کرد و در کانال ۸۹۹ هزار و ۶۷۵ واحدی قرار گرفت.

ارزش معاملات سهام و صندوق‌های سهامی در پایان امروز به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات بیش از ۷۵ درصد نماد‌ها (۵۹۹ نماد) در محدوده مثبت قرار گرفتند.

همچنین در معاملات روز جاری بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

بیشترین پول حقیقی به صندوق‌های اهرمی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.

عرضه ارز فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها در بازار دوم ارز توافقی و افزایش نرخ محصولات خودرویی از اخبار موثر بر بازار روز چهارشنبه بودند.