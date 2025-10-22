پخش زنده
دبیر هیئت دولت گفت: تنها در کارگروهها کار کارشناسی درباره افزایش قیمت بنزین انجام شده، اما هیچ چیزی در این زمینه در دولت مطرح و مصوب نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دولت درخصوص افزایش قیمت بنزین مصوبهای داشته است یا خیر؟ گفت: در کارگروههای تخصصی دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین و همچنین تغییر سهمیه کار کارشناسی انجام شده ولی هیچ یک در دولت حتی مطرح و یا مصوب نشده است.
وی افزود: هر سال به نسبت تورم و دستمزدها، کارمزد جایگاهها افزایش پیدا میکند، اما در این خصوص نیز تاکنون مصوبهای در دولت نداشتهایم.