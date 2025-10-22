وزیر راه و شهرسازی از اولویت قرار گرفتن اتصال کریدور شمال به جنوب (رشت - آستارا) در دولت چهاردهم با وجود تشدید تحریم‌ها خبر داد و گفت: در این کریدور حمل و نقل بار ۱۵ میلیون تنی تضمین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرزانه صادق مالواجرد در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره نشست سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه درباره حلقه مفقوده رشت - آستارا (کریدور شمال به جنوب) که در باکو برگزار شد، افزود: در پی این نشست حمل و نقل بار ۱۵ میلیون تن تضمین و مقرر شد تا سه ماه آینده، نقشه راه چگونگی تضمین بار به صورت فازبندی انجام بگیرد.

وی تصریح کرد: اهمیت این موضوع تا حدی است که روز گذشته رئیس‌جمهور در جمع اصناف و اتاق بازرگانی حضور یافت و تجار از قرار گرفتن این حلقه مفقوده در اولویت و اتصال کریدور شمال-جنوب ابراز رضایت کردند.

صادق مالواجرد این نشست را مهم دانست و گفت: برای نخستین بار این نشست با حضور هر دو طرف آذربایجان و روسیه زمینی از لنکران تا آستارا آذربایجان و از آستارا آذربایجان به وسیله پلی به آستارا ایران حضور پیدا می‌کنند و هر دو معاون نخست وزیر از پایانه ریلی به پایانه جاده‌ای بازدید می‌کنند و در همان جا جلسه‌ای برگزار می‌شود و نشست رسانه‌ای مفصلی انجام شد.

وی افزود: اثرات مهم این نشست تنها مربوط در سطح ملی و استان گیلان نیست بلکه اثرات منطقه‌ای داشته است به طوری که در حوزه تحریم با وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در کل دنیا، چنین اتفاقی در ایران رخ داده است.

وزیر راه و شهرسازی این اتفاق را ناشی از اقدامات اجرایی در طول یکسال گذشته دانست و اظهارداشت: این رویداد‌ها ناشی از دیپلماسی قوی دولت وفاق و شخص رئیس جمهور است که ایشان این نشست ۳ جانبه را در باکو پیگیری کردند.