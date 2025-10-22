با کشف پنج هزار و ۲۰۰ قلم انواع داروی غیرمجاز از یک عطاری در بردسکن، این واحد متخلف پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی بردسکن در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک عطاری در زمینه توزیع دارو‌های قاچاق و فاقد مجوز، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده اظهار داشت: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پس از اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه موفق به کشف پنج هزار و ۲۰۰ قلم انواع داروی غیرمجاز از این واحد صنفی شدند.

وی افزود: این واحد صنفی با دستور مقام قضایی پلمب و یک نفر متخلف نیز به همراه پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.