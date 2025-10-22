پخش زنده
اکبر صحرایی، نویسنده کتاب «آواز بیت لاهیا» از انتشار اولین جلد از این مجموعه سهجلدی با موضوع غزه، در انتشارات بهنشر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر صحرایی در تشریح این کتاب گفت: در این مجموعه سعی کردم خواننده را با ریشههای تاریخی اشغال فلسطین و ظلمهای دهههای طولانی رژیم صهیونیستی آشنا کنم؛ ظلمهایی که نهایتاً به وقایع هفتم اکتبر و جنگ ۶ ماهه اخیر در غزه منجر شد.
وی با بیان اینکه این مجموعه، آوای جمعی مردم غزه است که در قالب داستانهای هنری و روان به گوش جهان میرسد، افزود: مخاطب در این کتاب با نیروهای مقاومت و مردم عادی غزه، دلاوری مردانی، چون یحیی سنوار و صبوری و مهربانی مادرانی، چونامیحیی همراه میشود. داستانها بیشتر بر محور کودکان و نوجوانانی میچرخد که در این جنگ مجروح، آواره یا به شهادت رسیدهاند.
صحرایی گفت: این اثر شامل ۳۲ داستان کوتاه مستقل اما به هم پیوسته است که به بیان وقایع غزه و واکنشهای جهانی به آن میپردازد. و هر قصه شجاعت و مقاومت مردمانی را روایت میکند که برای بازپسگیری هویت و سرزمین خود با تمام وجود ایستادهاند. این روایتهای یک تا چند صفحهای، گوشهای از آنچه در دو سال اخیر بر کودکان، زنان و مردان غزه گذشته را بازتاب میدهد.
این نویسنده با بیان اینکه سوژههای این داستانها از واقعیتهای رسانهای الهام گرفته شده، تصریح کرد: قتل عام مردم غزه، شهادت خبرنگاران و نیروهای امدادی به ویژه شهادت هبه ابوندا، رماننویس غزوی چنان قلب مرا به درد آورد که تصمیم به خلق این اثر گرفتم. از این رو کتاب را به این بانوی شهید تقدیم کردم.
صحرایی در پایان از آمادهسازی دو جلد دیگر این مجموعه خبر داد و گفت: جلد دوم با عنوان «آیه زیر بمباران» به داستان دختری در بیت لاهیا میپردازد که دعا میکند باران ببارد تا بمباران متوقف شود.
کتاب «آواز بیت لاهیا» در فروشگاههای انتشارات بهنشر در مشهد و سراسر کشور در دسترس علاقهمندان قرار دارد.