رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در همایش مسجد برقرار در شیراز گفت: طرح محراب طرحی است که بر اساس آن برنامه‌ها، حرکت‌ها و پویش‌های دینی و فرهنگی در مساجد احیا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری به نقش مسجد در پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: مسجد شناسنامه و هویت انسان مومن، جامعه مومن و جهان ایمانی است.

رئیس قرارگاه ملی مساجد کشور همچنین گفت:شهری شهر اسلامی است که مسجد در آن جلوه داشته باشد لذا باید بیش از پیش به مساجد که نه تنها محل عبادتگاه بلکه نماد هویت ونماد تمدن اسلامی است، توجه شود.

حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری پیشرفت محله‌ها را در شهر‌ها با تکیه بر مساجد دانست.

حدود چهار هزار مسجد در فارس وجود دارد و طرح محراب در ۸۰۰ مسجد استان اجرا می‌شود