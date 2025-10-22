پخش زنده
امروز: -
فرماندار بیله سوار از واگذاری بلوکهای ۱-۲ و ۳ نهضت ملی مسکن این شهرستان در آینده نزدیک به متقاضیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرماندار شهرستان بیله سوار گفت: پروژه ۲۴۰ واحدی مسکن ملی در ۱۲ بلوک و به صورت پنج طبقه چهار واحدی در حال احداث است.
محبوب حسینی در خصوص پروژه ۲۴۰ واحدی مسکن اظهار کرد: پروژه ۲۴۰ واحدی مسکن ملی بیله سوار پیشرفت فیزیکی مطلوبی داشته و مساحت مفید واحدهای مسکونی احداثی این پروژه نیز به صورت میانگین ۸۲ متر مربع است.
وی عنوان کرد: این پروژه با ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و مابقی نیز با آورده متقاضیان ساخته میشود البته افزایش تسهیلات بانکی برای این پروژهها اخیرا با پیگیریهای بعمل آمده انجام یافته است.
حسینی افزود: هدف ما این است که بتوانیم با تامین و تخصیص اعتبارات و حمایت بانکهای عامل و بخصوص آورده خود متقاضیان این واحدهای در حال تکمیل را سریعتر به اتمام رسانده و در اختیار متقاضیان قرار دهیم
فرماندار شهرستان بیله سوار خاطرنشان کرد: مساحت کلی پروژه ۲۴۰ واحدی مسکن ملی شهرستان بیله سوار۲۶ هزار و ۹۲۲ متر مربع بوده و نمای این پروژه نیز با تلفیقی از سنگ تراورتن و شسته احداث میشود و ۶۰ واحد اول از پروژه در حال نازک کاری و در مرحله نصب آسانسور بوده که پیمانکار آسانسور انتخاب شده و در حال تجهیز کارگاه برای نصب آسانسور ۶۰ واحد اول در بلوکهای ۱و ۲ و ۳ است.