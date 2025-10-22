ابلاغ طرح کاهش مصرف گاز با پیگیری کمیسیون اصل نود
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن قدردانی از اقدام وزارت نفت در ابلاغ دستورالعمل شرکتهای کارور گاز پس از پیگیری این کمیسیون گفت: برنامه و زمانبندی اجرای دستورالعمل کارور را در جلسهای با حضور مدیر عامل شرکت ملی گاز دریافت خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون درباره مدیریت سوخت زمستانی و حساب بهینه سازی، جزئیات و اولویتهای جاری این حوزه را تشریح کرد.
وی در ابتدا ضمن هشدار درباره فصول سرد سال پیشرو گفت: زمستان نزدیک است و باید دستگاههای مرتبط از همین امروز به فکر مدیریت مصرف انرژی، به ویژه گاز، باشند. ما در کمیسیون اصل نود تأکید جدی داریم که برنامهریزی و اجرای طرحهای بهینهسازی باید با سرعت و دقت پیش برود. خوشبختانه پس از جلسات کمیسیون و مصوبات مربوطه، وزیر نفت با پیگیری سریع و مسئولانه، دستورالعمل فعالیت شرکتهای کارور گاز را که حاصل جلسات کارشناسی متعدد بود، ابلاغ کردند. از ایشان به خاطر این اقدام بهموقع و همکاری صمیمانه تشکر میکنم. این گام مهمی برای تسریع در اجرای طرحهای بهینهسازی و مدیریت مصرف گاز است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کمیسیون به شدت پیگیری میکند که این دستورالعمل هرچه سریعتر اجرایی شود، گفت: به این منظور، در هفته آینده جلسهای با مدیرعامل شرکت ملی گاز برگزار خواهیم کرد تا برنامه دقیق و زمانبندی شده شرکت ملی گاز برای اجرایی کردن دستورالعمل کارور را دریافت کنیم. این جلسه برای کمک به رفع موانع احتمالی و اطمینان از اجرای بهموقع و تحقق اهداف مدیریت مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است.
وی با تأکید بر نقش محوری این شرکتها در حل چالش گاز گفت: راه حل اصلی برای مدیریت ناترازی گاز و جلوگیری از ایجاد تنش در زمستان، کاهش مصرف است و این مهم تنها از طریق فعالسازی و بهکارگیری شرکتهای کارور گاز که مستقیماً بر بهینهسازی مصرف در نقطه مصرف تمرکز دارند، محقق میشود. کمیسیون بر این باور است و تمام تمرکز خود را برای کمک به اجرا و رفع موانع پیش روی اجرای این طرح گذاشته است.