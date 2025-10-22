به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون درباره مدیریت سوخت زمستانی و حساب بهینه سازی، جزئیات و اولویت‌های جاری این حوزه را تشریح کرد.

وی در ابتدا ضمن هشدار درباره فصول سرد سال پیش‌رو گفت: زمستان نزدیک است و باید دستگاه‌های مرتبط از همین امروز به فکر مدیریت مصرف انرژی، به ویژه گاز، باشند. ما در کمیسیون اصل نود تأکید جدی داریم که برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی باید با سرعت و دقت پیش برود. خوشبختانه پس از جلسات کمیسیون و مصوبات مربوطه، وزیر نفت با پیگیری سریع و مسئولانه، دستورالعمل فعالیت شرکت‌های کارور گاز را که حاصل جلسات کارشناسی متعدد بود، ابلاغ کردند. از ایشان به خاطر این اقدام به‌موقع و همکاری صمیمانه تشکر می‌کنم. این گام مهمی برای تسریع در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف گاز است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه کمیسیون به شدت پیگیری می‌کند که این دستورالعمل هرچه سریع‌تر اجرایی شود، گفت: به این منظور، در هفته آینده جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت ملی گاز برگزار خواهیم کرد تا برنامه دقیق و زمان‌بندی شده شرکت ملی گاز برای اجرایی کردن دستورالعمل کارور را دریافت کنیم. این جلسه برای کمک به رفع موانع احتمالی و اطمینان از اجرای به‌موقع و تحقق اهداف مدیریت مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است.

وی با تأکید بر نقش محوری این شرکت‌ها در حل چالش گاز گفت: راه حل اصلی برای مدیریت ناترازی گاز و جلوگیری از ایجاد تنش در زمستان، کاهش مصرف است و این مهم تنها از طریق فعال‌سازی و به‌کارگیری شرکت‌های کارور گاز که مستقیماً بر بهینه‌سازی مصرف در نقطه مصرف تمرکز دارند، محقق می‌شود. کمیسیون بر این باور است و تمام تمرکز خود را برای کمک به اجرا و رفع موانع پیش روی اجرای این طرح گذاشته است.