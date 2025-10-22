به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، اعضای مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان در نخستین جشنواره منطقه‌ای نقالی و شاهنامه‌خوانی کودکان و نوجوانان در شهرکرد موفق به کسب چندین رتبه برتر و شایسته تقدیر شدند.

این جشنواره با معرفی برگزیدگان نهایی به کار خود پایان داد و از میان شرکت‌کنندگانی از استان‌های چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس، چهار عضو کانون خوزستان در میان برترین‌های مرحله پایانی قرار گرفتند.

در بخش شاهنامه‌خوانی، نیکی کوراوند از استان خوزستان موفق به کسب رتبه سوم شد. در بخش نقالی نیز پارمین نوروزی رتبه سوم و آرین کاظمی عنوان شایسته تقدیر را از آن خود کردند. همچنین در بخش قصه‌گویی از داستان‌های شاهنامه، ستایش محمودی از اعضای کانون خوزستان عنوان شایسته تقدیر این بخش را به دست آورد.

این موفقیت‌ها بار دیگر نشان از استعداد، خلاقیت و توانمندی اعضای نوجوان کانون خوزستان در عرصه هنر‌های نمایشی و ادبی دارد.

این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های هنری کودکان و نوجوانان در زمینه نقالی و شاهنامه‌خوانی برگزار شد و فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ، ادب و هویت ایرانی اسلامی در میان نسل جدید فراهم آورد.