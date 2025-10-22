به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سیمین خیاط‌زاده گفت: تا اطلاع ثانوی هیچ مشکلی در تأمین واکسن در استان نخواهیم داشت و همه واکسن‌ها از بدو تولد تا بزرگسالی به‌طور کامل موجود است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۳ برخی واکسن‌ها برای کودکان (دو، چهار و شش ماهگی) و قبل از ورود به دبستان با کمبود مواجه شده بود که خوشبختانه وزارت بهداشت به این موضوع ورود کرده و از ابتدای سال جاری، کمبود واکسن‌ها در مراکز برطرف شده است.

خیاط زاده ادامه داد: در حال حاضر واکسن‌های پنج‌گانه که در سنین دو، چهار و شش ماهگی به کودکان تزریق می‌شود، به‌طور کامل در دسترس قرار دارد و تمامی کودکانی که به سن واکسن رسیده‌اند، واکسن‌های خود را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین به کمبود‌های قبلی در واکسن‌های سه‌گانه برای کودکان چهار تا ۶ ساله و واکسن‌های توام یا دوگانه بزرگسال اشاره کرد و افزود: این واکسن‌ها که برای کودکان قبل از ورود به دبستان و همچنین برای بزرگسالان هر ۱۰ سال یکبار باید تجدید شوند، پیش از این با مشکل کمبود مواجه بودند که خوشبختانه این مشکل نیز رفع شده است.

مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: در دو ماه گذشته واکسن‌های مورد نیاز برای سربازانی که برای گذراندن دوره سربازی اعزام می‌شدند، با کمبود مواجه بود. هرچند واکسن‌ها به صفر نرسید، اما به دلیل محدودیت‌های موجود، اولویت‌بندی صورت گرفت تا ابتدا سربازان و سپس دانش‌آموزان دبیرستانی واکسن‌های خود را دریافت کنند.

وی از آغاز توزیع واکسن‌ها در شهرستان‌ها خبر داد و گفت: طی این هفته مشکل کمبود واکسن در استان حل شده که به دنبال آن از روز گذشته، واکسن‌ها به شهرستان‌ها ارسال شده و طبق برنامه‌ریزی، به مراکز سلامت محل زندگی افراد توزیع خواهد شد این فرآیند ممکن است چند روزی طول بکشد بنابراین مردم نگران نباشند.

خیاط‌زاده از مردم خواست تا به مراکز سلامت محل زندگی خود مراجعه و به محض اطلاع از رسیدن واکسن‌ها به دریافت آنها اقدام کنند و واکسن آنفلوآنزا هم برای مادران باردار به‌صورت رایگان در همه مراکز بهداشت استان موجود است.