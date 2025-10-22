مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش: امسال یک میلیون و ۴۰۰ هزار هنرجو در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای ثبت‌نام کردند که ۱۰۰ هزار نفر بیش از سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آقامحمدی، مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش وزارت آموزش و پرورش، در همایش سه‌روزه دوره آموزشی توانمندسازی روسای هنرستان‌های سراسر کشور در اطهم جویبار گفت: امسال یک میلیون و چهارصد هزار نفر هنرجو در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش ثبت‌نام کردند که به نسبت سال گذشته یکصد هزار نفر افزایش داشته است.

وی افزود: بازطراحی رشته‌ها متناسب با سند آمایش استان و کشور انجام شده و بر اساس برنامه هفتم توسعه، رشته‌های جدید فنی و حرفه‌ای بازنگری و برخی رشته‌ها نیز حذف شده‌اند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در سال جدید استفاده از تجهیزات کارگاهی در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کارودانش دستور کار قرار گرفته و هیچ‌گونه ادغامی در رشته‌های کارودانش و فنی و حرفه‌ای در سطح کشور صورت نگرفته است.

این دوره سه‌روزه توانمندسازی به منظور ارتقای کیفیت هنرستان‌ها و بررسی موضوعات و برنامه‌های اجرایی در جویبار برگزار شده است.