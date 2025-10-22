پخش زنده
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور گفت: در نظم در حال شکلگیری جهانی، همکاریهای منطقهای بیش از گذشته اهمیت یافته است و جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سیاست گسترش روابط منطقهای، مسیر درستی را در دیپلماسی اقتصادی خود دنبال میکند.
به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور در چهارمین اجلاس راهبردی ایران و اوراسیا با اشاره به اهمیت همکاریهای منطقهای در شرایط کنونی جهان گفت: جهان امروز در دوران گذار از نظم تکقطبی پس از جنگ سرد به نظم چندقطبی جدید قرار دارد؛ نظمی که در آن، همکاریهای منطقهای به یکی از اصول اساسی دیپلماسی اقتصادی و تجارت جهانی تبدیل شده است.
مهدی سنایی افزود: تجربه جهانی نشان میدهد که در دوره جدید، ائتلافهای منطقهای بیش از گذشته نقشآفرینی میکنند و تقویت همکاریهای اقتصادی در این چارچوب از حمایت نظم بینالمللی برخوردار است. وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران سالهاست همکاریهای منطقهای را در سیاست خارجی خود بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دنبال کرده که نگاهی شایسته و درست است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه منطقه اوراسیا گفت: این منطقه از منظر انرژی و ظرفیتهای ترانزیتی، یکی از محورهای راهبردی جهان است و جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال در این منطقه میتواند نقش مؤثری در شکلدهی به همکاریهای اقتصادی منطقهای ایفا کند.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور با اشاره به عضویت و مشارکت فعال ایران در چهار سازمان همکاری منطقهای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و سازمان اکو افزود: در میان این نهادها، اتحادیه اقتصادی اوراسیا ملموسترین و کارآمدترین سازوکار همکاری اقتصادی برای ایران است.
مهدی سنایی که سابقه سفیر ایران در روسیه را نیز در کارنامه دارد، گفت: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ مذاکرات پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نهایی شد و در آبان ۱۳۹۸ یادداشت اجرایی همکاریها با این اتحادیه در مسکو مبادله گردید. وی افزود که روسیه نیز نقش حمایتی مؤثری در پیوستن ایران به این اتحادیه ایفا کرد.
وی ادامه داد: امروز نزدیک به ۹۰ درصد مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارای تعرفه ترجیحی یا تعرفه صفر است و این امر نشاندهنده عینیتیافتن نتایج همکاریهای اقتصادی میان ایران و این اتحادیه است.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور با اشاره به شکلگیری بازار یکپارچه مالی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت این ظرفیت میتواند بستر توسعه مبادلات مالی و بانکی ایران با کشورهای عضو را فراهم کند.
مهدی سنایی افزود: حتی در دوران کرونا و کاهش مبادلات جهانی، تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رشد داشته است که نشاندهنده پویایی این همکاریهاست.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم بهرهگیری بیشتر از ظرفیت سازمانهای منطقهای گفت ایران باید از فرصتهای ایجادشده در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و شانگهای بهره بیشتری ببرد. وی تصریح کرد این ظرفیتها فراهم شدهاند، اما میزان بهرهبرداری از آنها به تلاش و هماهنگی داخلی ما بستگی دارد و هنوز بخش اقتصادی و تجاری ایران از این سازوکارها استفاده کافی نکرده است.
وی با بیان اینکه هر میزان موفقیت در عرصه منطقهای به ظرفیتهای ملی ما وابسته است، افزود حجم مبادلات کنونی ایران با کشورهای حوزه اوراسیا متناسب با ظرفیتهای موجود نیست و نیازمند تقویت جدی است.
وی تأکید کرد: برای گسترش تجارت و استفاده از فرصتهای منطقهای، دولت باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و موانع پیشروی فعالان اقتصادی را برطرف کند، زیرا بدون همکاری و حمایت همهجانبه از بخش خصوصی، توسعه صادرات و تجارت منطقهای محقق نخواهد شد.
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور با یادآوری تجربه ایران در همکاری اقتصادی با روسیه پس از تحریمهای ۲۰۱۴ گفت یکی از چالشهای اساسی ما، نبود شرکتهای بزرگ و منسجم در عرصه صادرات است و همانگونه که برای رقابت در عرصه جهانی باید تیمی حرفهای آماده کرد، در عرصه اقتصادی نیز نیازمند ساختارهای قوی و سازمانیافته هستیم.
مهدی سنایی با تأکید بر لزوم هماهنگی ملی برای حمایت از بخش خصوصی گفت نگاه دولت و رئیسجمهور بر این است که کار در دست بخش خصوصی است و همه دستگاهها موظف به حمایت و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخش هستند.
وی افزود: خوشبختانه ارتباط نزدیک و مثبتی میان دولت و اتاقهای بازرگانی، بهویژه اتاق تهران، برقرار است و این هماهنگی میتواند به توسعه تجارت، صنعت و افزایش همکاریهای ایران با کشورهای حوزه اوراسیا کمک کند.