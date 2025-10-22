به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با نوزدهمین سالروز تأسیس ایرانسل، طرح فیبر نوری ( FTTx) این شرکت با حضور فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت ویدیوکنفرانس در شهرستان جویبار به بهره‌برداری رسید.

اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری مازندران در این مراسم گفت: این طرح با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان به منظور افزایش سرعت اینترنت در منازل و کسب‌وکارها اجرا شده است.

وی افزود: مردم جویبار می‌توانند به سایت IranFTTx.ir مراجعه کنند و ایرانسل موظف است حداکثر تا یک ماه نسبت به نصب سرویس اقدام کند.

مدیرکل ارتباطات مازندران تصریح کرد: تاکنون ۱۵ شهر استان به فیبر نوری پرسرعت متصل شده‌اند، ۱۰ شهر در دست اجرا و ۱۲ شهر دیگر در حال بررسی هستند که تا پایان برنامه هفتم توسعه، تمام شهرهای مازندران تحت پوشش این خدمات قرار خواهند گرفت.

محمد مدانلو، فرماندار جویبار نیز در ادامه با اشاره به اجرای ۲۵ کیلومتر عملیات فیبر نوری در یک سال گذشته، گفت: این طرح برای ۱۰ هزار مشترک امکان بهره‌مندی از اینترنت پرسرعت را فراهم کرده و در حوزه‌های کسب‌وکار، منازل و مراکز علمی پژوهشی تأثیر بسزایی خواهد داشت.