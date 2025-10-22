پخش زنده
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز، با اشاره به تداوم کاشت نخل مثمر در سطح شهر، بر لزوم تکمیل کمربند سبز شهر اهواز از سوی دستگاههای مکلف، برای کاهش جزیره گرمایی شهر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیاصغر اسداللهی اظهار کرد: چند سال است که با آغاز فصل کاشت نخل، این آیین برگزار میشود. کاشت نخل علاوه بر ایجاد زیبایی بصری برای شهر، نمادی از تاریخ و فرهنگ غنی اهواز است. نخل، نماد صبر و استقامت است و با کاشت نخل علاوه بر نقش آن در بهبود محیط زیست شهری، به عنوان یک نماد فرهنگی و تاریخی گرامی داشته میشود.
وی با بیان اینکه فعالیتهای سازمان پارکها تنها به کاشت نخل محدود نمیشود، افزود: در کنار این آیین، موضوعاتی مانند هرس و تکریب از درختان نخل نیز مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای اخیر، با همکاری مناطق هشتگانه، به منظور توسعه پایدار فضای سبز، برای ایجاد باغها و بوستانهای موضوعی مانند نخلستان و کنارستان و کاشت درختان بومی مانند سپستان، انجیر و زیتون اقدام شده است.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: پیش از اجرای هر پروژه، در کمیتهای تخصصی متشکل از کارشناسان حوزههای معماری، سیمای شهری، روانشناسی فضای سبز، آبیاری، باغبانی و خاکشناسی، طراحیها به صورت هدفمند انجام میشود. هدف این است که فضای سبز علاوه بر تاثیرهای اکولوژیکی، پاسخگوی نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه باشد و بستری برای تعاملهای اجتماعی، تفریح و آرامش خانوادهها فراهم کند.
وی بیان کرد: برای تامین نیازهای گیاهی فضای سبز، سازمان با بخش خصوصی مشارکت شده است و تولید نهادهها و گیاهان مورد نیاز در خود شهر اهواز انجام میشود. در این خصوص گونههای گیاهی بومی که مقاوم و سازگار با شرایط منطقه هستند، در اولویت قرار دارند. همچنین برای تولید گلهای فصلی، مذاکراتی با بخش خصوصی در حال انجام است.
اسداللهی گفت: به منظور تامین آب پایدار فضای سبز، طراحی شبکه آب خام و بهروزرسانی طرح جامع در دست اجرا است. استفاده از ظرفیتهای رودخانه کارون و تصفیهخانهها نیز در دست بررسی است. طرحهای انتقال آب هم به صورت مجتمع و منطقهای پیگیری میشود.
وی ادامه داد: کمربند سبز اهواز با طول ۸۴ کیلومتر، نقش مهمی در تثبیت خاک، جذب آلودگی و تولید اکسیژن دارد. ۷۲ کیلومتر از مجموع کمربند سبز، قابلیت کشت دارد که ۱۲ کیلومتر آن به شهرداری واگذار شده است. ۸.۵ کیلومتر از تعهد شهرداری کار شده که در سال ۹۸ آسیب دید و در سالهای اخیر علاوه بر ترمیم بخش آسیبدیده، ۲۵۰ هکتار باقیمانده نیز توسط شهرداری کشت شد.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: با توجه به اهمیت اجرای کمربندسبز اهواز، امیدواریم دیگر ادارات نیز به تعهدات خود در خصوص اجرای کمربند سبز عمل کنند تا بتوانیم جزیره گرمایی شهر را کاهش دهیم و محیط زیست پایدارتری ایجاد کنیم.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز گفت: هر چند شناسنامه فضای سبز به صورت سنتی بهروز شده است، اما با همکاری سازمان فاوا، در حال برداشت لایههای توصیفی فضای سبز و پیادهسازی آن روی سیستم GIS هستیم تا سیستم نظارتی هوشمند داشته باشیم.