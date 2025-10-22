پخش زنده
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی با اشاره به تدوین نقشه جامع زیستفناوری کشور گفت: این حوزه باید سهم چشمگیری در دستیابی به هدف رشد هفت درصدی اقتصاد دانشبنیان در برنامه هفتم توسعه ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ششمین همایش بینالمللی و چهاردهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران با شعار «بیوتکنولوژی؛ پیشران توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان» و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی معاونت علمی در محل سالن همایشهای موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد.
این رویداد علمی و فناورانه از امروز ۳۰ مهر آغاز شد و تا دوم آبانماه ۱۴۰۴ با حضور استادان دانشگاه، مدیران پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان، و فعالان صنعتی این حوزه ادامهخواهد یافت.
هدف از برگزاری این همایش، بررسی آخرین دستاوردها و مسیرهای توسعه زیستفناوری در کشور در حوزههایی، چون سلامت، دارو و درمان، کشاورزی، محیط زیست، تجهیزات پزشکی و تجاریسازی فناوریهای زیستی است.
نشستهای تخصصی، نمایشگاه فناوری و معرفی شرکتهای دانشبنیان نیز بخشی از برنامههای جانبی این رویداد را تشکیل میدهد.
مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی در سخنرانی خود در این همایش، با اشاره به جایگاه زیستفناوری در برنامه هفتم توسعه گفت: برای نخستینبار در اسناد بالادستی کشور، حوزههایی نظیر زیستفناوری، کوانتوم، مهندسی پیشرفته و علوم شناختی بهعنوان محورهای مرجعیت علمی کشور تعیین شدهاند. حضور زیستفناوری در این سند، نشانگر اهمیت بالای این حوزه در توسعه و پیشرفت کشور است و باید با یک دیدگاه تازه، مورد توجه اساسی قرار بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر حدود یکهزار و ۴۸۰ شرکت دانشبنیان در حوزه زیستفناوری فعال هستند و بیش از یکهزار فرآورده زیستی در کشور تولید شده است. با وجود این دستاوردها، سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص ملی هنوز به ۰.۲۶ درصد میرسد و باید برای تحقق هدف هفت درصدی برنامه هفتم جهش جدی داشته باشیم.
قانعی با اشاره به تدوین نقشه جامع زیستفناوری کشور گفت: با تحلیل بیش از ۴۰ هزار مقاله علمی و شناسایی ظرفیتهای دانشگاهی، تقسیم کار ملی میان وزارتخانهها و دانشگاهها آغاز شده است تا هر نهاد در یک حوزه تخصصی نقش خود را ایفا کند. بر این اساس تاکنون بیش از ۱۳۰ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی در کشور در این طرح مشارکت کردهاند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی ادامه داد: بر اساس مدل جدید حمایت مالی، صندوقهای خصوصی و ابزارهای جذب سرمایه مردمی نیز به یاری توسعه زیستفناوری آمدهاند تا مسیر تأمین مالی پروژههای فناورانه تسهیل شود. هدف ما کاهش ارزبری، افزایش صادرات محصولات زیستی و ارتقای سهم این حوزه در اقتصاد دانشبنیان کشور است.
در بخش دیگری از این رویداد، از رسول دیناروند، رئیس اسبق سازمان غذا و دارو و از پیشکسوتان برجسته حوزه بیوتکنولوژی کشور، در آیینی با عنوان «معرفی چهره تأثیرگذار بیوتکنولوژی» تقدیر شد.
دیناروند، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در دوران مسئولیت خود نقش مهمی در توسعه صنعت داروهای زیستی، حمایت از تولید داخل و اصلاح ساختارهای نظارتی حوزه غذا و دارو ایفا کرده است.
گفتنی است، این همایش با ۱۷ پنل سخنرانی، حضور شرکتهای دانشبنیان و عرضه محصولاتشان،۱۷ نشست تخصصی کسب و کار بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور در حوزه زیستفناوری، زمینه تعامل میان پژوهشگران، دانشبنیان و نهادهای سیاستگذار را فراهم کرد و گامی در مسیر تحقق اقتصاد دانشبنیان و افزایش سهم فناوریهای زیستی در تولید ملی بهشمار میرود.