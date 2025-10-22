سه‌هزار و دویست و پنجاه و هفتمین محفل انس با قرآن کریم حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) فردا پنجشنبه اول آبان از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، در این محفل انس با قرآن کریم که طبق روال هر هفته، شبستان امام خمینی (ره) آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) میزبان آن خواهد بود، مهدی عادلی و علی کبیری؛ از قاریان بین‌المللی کشورمان به تلاوت قرآن خواهند پرداخت.

اجرای این محفل را هادی ربیعی به عهده خواهد داشت، همچنین محمدحسین بیات؛ حافظ نوجوان در این محفل محفوظات خود را ارائه خواهد داد و در پایان نیز به قید قرعه به تعدادی از حضار، جوایزی اهدا خواهد شد.

گفتنی است، محفل قرآنی فردا پنجشنبه اول آبان، ساعت ۲۱:۳۰ برگزار می‌شود.