رقابت بانوان متسابق چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن از فردا پنجشنه اول آبان در سنندج آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، رقابت بانوان در بخش آوایی مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم به میزبانی سنندج ، از فردا پنجشنبه اول آبان آغاز خواهد شد.
براساس این گزارش، در نوبت صبح و از ساعت ۹ تا ۱۲ بانوان حافظ شرکتکننده در این دوره از مسابقه ها، در بخش حفظ استقامتی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و به موازات این رویداد، در سالن سلیمان خاطر شهر سنندج و از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ نیز شاهد رقابت بانوان در رشته حفظ ۲۰ جزء خواهیم بود.
بانوان شرکتکننده در حفظ استقامتی را حانیه برخورداری از یزد، نرجس خاتون جعفری از بوشهر، زینب امینپور از قم، راضیه امین از البرز، زهرا قربانی سینی از اصفهان و فاطمه ابراهیمی از فارس تشکیل می دهند.
اما بانوان شرکتکننده در رشته حفظ ۲۰ جزء این دوره که فردا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت عبارتند از: نفیسه مصور از اصفهان، پروین یاریگجن از آذربایجان شرقی، زهرا فخیمی از اردبیل، فاطمه احمدی از فارس، رقیه خزعلیزاده از خوزستان، زینب دلیری از قم، زهرا میرزایی از اصفهان، مطهره فاتحی از چهارمحال و بختیاری، زهره خلیلی از قم، فاطمه عباسی سمنانی از تهران و شیما مهرآبادی از استان مرکزی.
در نوبت بعدازظهر و شب روز نخست رقابت بانوان در این دوره از مسابقه ها که از ساعت ۱۵ تا ۲۰:۴۵ برگزار خواهد شد، بانوان زیر در رشته قرائت ترتیل شرکت خواهند کرد:
آذرمان صادقی از تهران، عاطفه ناصح از گیلان، فائزهسادات قریشی نسب از تهران، امالبنین طالبی از آذربایجان شرقی، پرنیان عصابخش از تهران و فاطمه پیروی سنگری از قم.
در رشته قرائت بالای ۱۸ سال نیز آذر فرجی از تهران، زینب خزعلیزاده از خوزستان، معصومه صحرایی از اصفهان، زهرا حسینپور از تهران، لیلا دورقی احمدی از خوزستان، محدثه رمضانپور از سمنان و بهاره پانیاز از کرمانشاه با یکدیگر به رقابت میپردازند.
در بخش پایانی رقابتهای روز نخست بانوان و در رشته حفظ بالای ۱۸ سال حانیه برخورداری از یزد، نرجسخاتون جعفری از بوشهر، زینب امینپور از قم، راضیه امین از البرز، زهرا قربانی سینی از اصفهان، فاطمه ابراهیمی از فارس ، محفوظات خود را براساس قرعه داوری ارائه خواهند کرد.
گفتنی است؛ چهل و هشتمین دوره مسابقه های سراسری قرآن کریم با شعار «قرآن، کتاب وحدت» تا ۵ آبان در استان کردستان برگزار خواهد شد.