در حاشیه ششمین همایش آموزشی-ترویجی معرفی محصولات سبد کودی استان مرکزی در اراک به استفاده کودهای استاندارد و کنترلشده به عنوان تضمینکننده سلامت خاک، افزایش بهرهوری محصولات و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و صرفهجویی در منابع آب تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ششمین همایش آموزشی-ترویجی معرفی محصولات سبد کودی استان مرکزی در اراک با هدف همسوسازی اهداف تولید، توزیع و مصرف در بخش کشاورزی برگزار گردید تا راهکارهای عملی برای عبور از چالشهای تغذیه گیاهی ارائه شود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی گفت:این همایش با حضور ۱۵ شرکت تولیدکننده برتر کشوری، ۸۵ فروشنده مجاز استان و جمعی از کشاورزان نمونه برگزار شد.
علیرضا موسوی هدف اصلی همایش را معرفی محصولات دارای استاندارد ملی و بینالمللی و بهروزرسانی دانش فنی کشاورزان برای مصرف بهینه کود دانست.
او گفت: هدف اصلی از برگزاری این نشست، ایجاد ارتباط مؤثر میان سه ضلع اصلی زنجیره تأمین کود شامل تولیدکنندگان، فروشندگان و کشاورزان است. این همایش فرصتی است که تولیدکنندگان، محصولات جدید و استاندارد را معرفی کنند، فروشندگان با ویژگیهای فنی آشنا شوند و کشاورزان نیز اطلاعات کاربردی برای مصرف بهینه و انتخاب درست به دست آورند.
وی در پایان افزود: این شفافیت در زنجیره تأمین، اعتماد کشاورزان را به کیفیت محصولات افزایش میدهد و در نهایت به تحقق کشاورزی پایدار و افزایش تولید در واحد سطح کمک خواهد کردو برنامههای آینده شامل نظارت مستمر بر کیفیت و توسعه آموزشهای منطقهای است.