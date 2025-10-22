به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ساعت ۱۴ چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ با اعلام قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ تصریح کرد؛ به منظور رفع ابهاماتی که امسال در مورد حق بیمه فراگیر گندم بروز کرد، در فصل جدید سهم کشاورز از حق بیمه گندم مستقل از بهای گندم در خرید تضمینی تعیین تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه تاخیر در اعلام قیمت جدید خرید تضمینی گندم در مجموع به سود کشاورز تمام شد، تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی به تناسب کیفیت بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت گندم دوروم ۱۰ درصد بالاتر از این ارقام در نظر گرفته شده که بصورت تمام و کمال به حساب گندمکاران واریز خواهد شد.

در مصوبه ۲۱ مهرماه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، پس از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تصریح شده است که "منابع مورد نیاز حق بیمه پایه سهم کشاورز بر اساس بیمه‌نامه‌های صادره از طرف صندوق بیمه محصولات کشاورزی مستقل از قیمت مصوب گندم و از محل ردیف اعتبار خرید تضمینی گندم توسط دولت تأمین و همزمان با پرداخت مطالبات گندمکاران، مطابق لیست ارسالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی، به حساب این صندوق واریز می‌شود. "

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجباری بودن بیمه محصولات مشمول خرید تضمینی، تصریح کرد: در فصل زراعی اخیر حق بیمه را دولت در ابتدای فصل پرداخت کرده و مقرر بود که در زمان برداشت محصول و خرید تضمینی آن مبلغ برداشت شود که این موضوع ابهاماتی ایجاد کرده بود اما امسال برای اینکه ابهامی وجود نداشته باشد، قیمت تعیین شده کاملا مستقل از حق بیمه لحاظ شده و مبلغ مربوط به حق بیمه در بند جداگانه ای تعیین تکلیف شده است.