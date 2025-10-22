معاون تربیت و آموزش نیروی هوایی ارتش در نشست با فرماندهان و اساتید دانشگاه شهید ستاری بر لزوم توجه بیش از پیش به مساله تربیت و آموزش صحیح و مبتنی بر ارزش‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان حمید مصطفوی، معاون تربیت و آموزش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در نشست فرماندهان و اساتید دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، با اشاره به نقش پررنگ مربیان علوم نظامی اظهار کرد: نقش تربیتی مربیان علوم نظامی به دلایل متعددی از جمله ارتباط مستقیم و رفتاری که با دانشجویان دارند، بسیار مهم است و نباید نادیده گرفته شود.

وی افزود: مربیان می‌توانند تأثیر بسزایی بر رشد اخلاقی و تخصصی نیروهای نظامی داشته باشند و این نقش باید در اولویت برنامه‌های آموزشی قرار بگیرد.

امیر سرتیپ دوم مصطفوی اظهار کرد: آموزش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در نیروی هوایی ارتش، علاوه بر توجه به انتقال دانش در امور تخصصی به دانشجویان، باید مساله رشد توانایی‌ها، نبوغ‌ها و پتانسیل فکری دانشجویان نیز مورد توجه قرار گیرد تا دانشجو، به یک نظامی توان عیار با غنای فکری و توان عملیاتی بالا تبدیل شود.

معاون تربیت و آموزش نیروی هوایی ارتش با اشاره به اهمیت تغییر رفتار مستمر مبتنی بر ارزش‌ها تاکید کرد: دانشجویان برای آنکه به یک نظامی واقعی تبدیل شوند، باید در کنار ساختن جسم، به پرورش روح خود نیز توجه کنند چراکه تنها در آن صورت است که سطح دانایی و توانایی‌شان ارتقاء خواهد یافت و به فردی دارای ویژگی‌های برتر نظیر جامعه‌پذیری، سازگاری با محیط، اطاعت‌پذیری و تعهد تبدیل خواهند شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: باید توجه داشت که این فرایند از طریق آموزش و انتقال صحیح مفاهیم به دانشجویان صورت می‌گیرد، بنابراین لازم است بیش از پیش به مساله آموزش و تربیت صحیح و مبتنی بر ارزش‌ها به دانشجویان، توجه شود.