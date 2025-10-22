پخش زنده
سارق ساختمانهای نیمه ساز با ۱۷ فقره سرقت در شهرستان آران و بیدگل دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری سارق ساختمانهای نیمه ساز با ۱۷ فقره سرقت در شهرستان آران و بیدگل خبر داد.
سرهنگ حسن علی اکبری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمانهای نیمه ساز در شهرستان آران و بیدگل، دستگیری عامل یا عاملان این سرقتها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان با بررسیهای دقیق میدانی یک متهم را شناسایی و در عملیاتی هوشمندانه ادر مخفیگاهش دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: سارق دستگیر شده در تحقیقات کارآگاهان به ۱۷ فقره سرقت از ساختمانهای نیمه ساز اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.