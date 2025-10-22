سارق ساختمان‌های نیمه ساز با ۱۷ فقره سرقت در شهرستان آران و بیدگل دستگیر شد.

اعتراف سارق به ۱۷ فقره سرقت ساختمان‌های نیمه ساز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری سارق ساختمان‌های نیمه ساز با ۱۷ فقره سرقت در شهرستان آران و بیدگل خبر داد.

سرهنگ حسن علی اکبری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز در شهرستان آران و بیدگل، دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بررسی‌های دقیق میدانی یک متهم را شناسایی و در عملیاتی هوشمندانه ادر مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: سارق دستگیر شده در تحقیقات کارآگاهان به ۱۷ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه ساز اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.