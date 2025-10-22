هزاران نفر از قشر‌های مختلف مردم در آلمان علیه اظهارات نژاد پرستانه فردریش مرتس صدر اعظم آلمان در برلین تظاهرات کردند و او را به نژاد پرستی و ایجاد تفرقه در جامعه متهم کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، منابع محلی اعلام کردند هزاران نفر از مخالفان نژاد پرستی با برگزاری تظاهرات برابر دفتر مرکزی حزب حاکم آلمان، علیه مواضع این حزب درباره مهاجران و حامیان حقوق فلسطینیان و نیز علیه سخنان صدراعظم این کشور شعار دادند. «مشکل شهر، تنوع نیست؛ مشکل، نژادپرستی است» از پر تکرار‌ترین شعار معترضان به سیاست‌های دولت آلمان عنوان شده است.

صدراعظم آلمان به تازگی گفته بود زنان و دختران آلمانی از دست مهاجران امنیت ندارند و در واکنش به اعتراض‌ها به این سخنان گفته بود اگر باور ندارید از زنان و دختران خود بپرسید که این اظهارات او واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه آلمان داشت.

تارنمای پولیتیکوبا درج مطلبی در این باره نوشت: صدراعظم آلمان همچنین گفته بود مهاجران و پناهجویان چهره شهر را منفی کرده‌اند.

در پی شکایت‌های مکرر از سخنان مقامات حزبی و رفتار خشونت بار پلیس آلمان با حامیان فلسطین و به ویژه مهاجران و مسلمانان، کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا ضمن ابراز نگرانی از افزایش شکایت‌ها درباره رفتار خشونت بار پلیس با مردم در تظاهرات مسالمت آمیز، رعایت موازین حقوق بشری و حقوق شهروندی را در برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواستار شد.

همزمان شماری از اعضای ارشد ائتلاف حزب حاکم از جمله حزب دمواکرات مسیحی سخنان مرتس را نژاد پرستانه دانستند و گفتند صدر اعظم به جای تلاش برای اتحاد جامعه در پی ایجاد تفرقه در آن است.

به نوشته رسانه‌های انگلیسی رهبر حزب سبز آلمان نیز مرتس را به بیان سخنان نژاد پرستانه متهم کرد که موجب شد در چندین شهر آلمان علیه او تظاهرات انجام شود.

نهاد‌های مدنی در اروپا بار‌ها برخورد خشونت بار پلیس آلمان با تظاهرات مسالمت آمیز حامیان فلسطین در این کشور را به باد انتقاد گرفتند و از دولت آلمان خواستند حقوق شهروندی از جمله آزادی بیان را به رسمیت بشناسد.

کشور آلمان در مدت دو سال نسل کشی پیوسته رژیم اسراییل در غزه بیشترین کمک تسلیحاتی را نسبت به سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا از رژیم صهیونیستی کرده است.