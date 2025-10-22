به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، المپیاد استعداد‌های برتر در رشته‌های مختلف در حال برگزاری است که خوزستان پس از دو دهه، میزبان مسابقات شنای پسران شده است. این رویداد از امروز چهارشنبه ۳۰ مهر به مدت دو روز با حضور ۳۲ تیم در استخر بین المللی شهید نادر حمید شرکت ملی حفاری اهواز برگزار خواهد شد.

حمید بنی‌تمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، در آیین برگزاری این رویداد در اهواز، اظهارکرد: این المپیاد با این هدف برگزار می‌شود که شما ورزشکاران بتوانید توانایی‌های خودتان را به نمایش بگذارید.

او ادامه داد: خوزستان پس از دو دهه، میزبان مسابقات شنای پسران شده است و تلاش ما این است که این میزبانی به بهترین شکل ممکن انجام شود.

مدیرکل ورزش خوزستان از شرکت ملی حفاری، استانداری، شرکت ملی نفت و شرکت علوم فنون نفت برای فراهم کردن شرایط میزبانی از این رویداد در شهر اهواز، قدردانی کرد.

المپیاد استعداد‌های برتر ایران، با هدف کشف و پرورش استعداد‌ها و نخبه‌های ورزش کشور از سوی وزارت ورزش ورزش و جوانان و به تبع آن ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها برگزار می‌شود.

مسابقات بخش دختران نیز روز گذشته ۲۹ مهر به پایان رسید که خوزستان موفق به کسب ۱۱ مدال رنگارنگ شد.

خوزستان در تلاش است جایگاه جدولی خود را نسبت به دوره قبل این المپیاد که در رده چهاردهم قرار گرفت، ارتقا ببخشد.