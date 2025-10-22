با حضور مسئولان استانی وکشوری، مدرسه ۱۲ کلاسه جدید در سایت فرزانگان اراک که متعلق به سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان است، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه وکیلی، استاندار مرکزی، در آیین بهره‌برداری این مجموعه که با محوریت توسعه زیرساخت‌های آموزشی برای دانش‌آموزان نخبه استان مرکزی انجام شده،گفت: امروز با همکاری خیرین به ویژه خانواده فخاری، مدرسه ۱۲ کلاسه‌ای در سایت فرزانگان اراک، متعلق به سازمان استعدادهای درخشان، افتتاح شد.

زندیه وکیلی گفت : این سومین مدرسه‌ای است که در چند سال اخیر در این مجموعه به بهره‌برداری رسیده و این مجموعه شامل امکانات کامل برای دانش‌آموزان دختر و پسر در دوره دبیرستان (نوبت اول و دوم) است. وی همچنین اشاره کرد : خدمات جانبی نیز برای این مدرسه پیش‌بینی شده و تأکید کرد که این مدرسه از جمله مدارس با کیفیت بالا است که با حضور مسئولان استانی و کشوری افتتاح شده است.

استاندار مرکزی بیان کرد : طرح عدالت آموزشی به دستور رئیس‌جمهور در حال پیگیری است و استان مرکزی یکی از استان‌های پیشرو در اجرای این طرح محسوب می‌شود.

او در پایان گفت : هزینه ساخت این مدرسه ۱۲ کلاسه حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده که به طور کامل توسط خیرین تأمین شده است.

نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، در این مراسم گفت: آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشور است و توجه به آن، سرمایه‌گذاری برای آینده محسوب می‌شود.

وی افزود: استان مرکزی سهم قابل توجهی در تربیت مفاخر ملی دارد و از خیرین گرامی که در این مسیر گام برداشته‌اند، قدردانی می‌کنم. از دانش‌آموزان نیز انتظار داریم با تلاش و پشتکار، مسیر علم‌آموزی را جدی بگیرند.

محمد جلالی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی هم افزود: فضای این مجموعه آموزشی نیازمند توسعه است و باید زیرساخت‌های ورود و خروج آن به‌صورت اصولی ساماندهی شود.