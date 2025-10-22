کوچ پائیزه هزاران خانوار به مناطق گرمسیری جنوب فارس آغاز شده و تا اواخر آبان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اداره امور عشایر خنج گفت: با نزدیک شدن دوره سرما ، کوچ پائیزه هزاران خانوار از عشایر ایل قشقایی از سرحدات شمال فارس و استان‌های اصفهان و چهار محال بختیاری به مناطق قشقایی شهرستان خنج و دیگر مناطق گرم سیری جنوب فارس آغاز شده و تا اواخر آبان ادامه دارد.

حسن عراض پور افزود: شهرستان خنج با داشتن ۸۰۰ هزار هکتار مرتع و عرضه منابع طبیعی یکی از بزرگترین مناطق قشقایی فارس است که همه ساله در این فصل پذیرای بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ خانوار از ایلات و عشایر کوچ رو با افزون بر ۴۰۰ هزار راس دام است.

او ادامه داد: کمبود مرتع، علوفه و آب از مهمترین مشکلات عشایر در این منطقه است.