چادر دانشجویان صربستانی موافق دولت که از چندی پیش در مقابل ساختمان مجلس صربستان در بلگراد برپا شده بود دچار حریق شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، اگرچه آتش به سرعت مهار شد، اما با حضور پلیس صدای تیراندازی به منظور دستگیری مظنون به حمله به گوش رسید.
در ویدئوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، پلیس تلاش می کند فرد حمله کننده را دستگیر کند.
شایان ذکر است گروهی از دانشجویان نزدیک به حزب مترقی و طرفدار الکساندر ووچیچ، رییس جمهور صربستان از مدتی پیش و با شعار «میخواهیم درس بخوانیم» در منطقهای در پارک پیونیرسکی مستقر شدهاند.
این گروه، برپایی چادر و اردو زدن در پارک را واکنشی به اعتراضات دانشجویی در سراسر صربستان و محاصره دانشگاهها توصیف کردند.
منطقه مذکور تحت حفاظت مداوم پلیس بلگراد است و مقامات عالیرتبه حزب SNS و اعضای خانواده الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، به آنجا رفت و آمد میکنند.