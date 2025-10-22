وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به مشهد مقدس سفر کرد تا در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی شرکت کند نشستی که بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و میراث فرهنگی و گردشگری متمرکز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی با حضور وزرای امور خارجه و میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با میزبانی استان خراسان رضوی در مشهد آغاز می‌شود. در این نشست دوروزه، علاوه بر استانداران استان‌های خراسان‌رضوی، شمالی و جنوبی، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، نخبگان، متخصصان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی مقیم خارج از کشور این سه استان حضور خواهند داشت. همچنین جمعی از مقامات ارشد کشور شامل رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس‌کل گمرک، رئیس‌کل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رویداد شرکت می‌کنند.

افزون بر این، سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، چین، هند، عراق و روسیه و نیز سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات از دیگر حاضران در این نشست خواهند بود.

برگزاری این نشست با هدف تقویت پیوند‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استان‌های شرقی کشور با کشور‌های منطقه، توسعه همکاری‌های مرزی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ارتقای جایگاه اقتصادی و دیپلماتیک ایران در حوزه آسیای مرکزی و جنوب آسیا برنامه‌ریزی شده است.

در حاشیه این نشست، کارگروه‌های تخصصی در محور‌های «توسعه تجارت و ترانزیت»، «گردشگری و میراث‌فرهنگی»، «سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» و «همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی» برگزار خواهد شد.

نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد، با هدف هم‌افزایی میان دستگاه‌های ملی و استانی و ایجاد بستر‌های نوین برای دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در مسیر تحقق سیاست «دیپلماسی متوازن و منطقه‌محور» به‌شمار می‌رود.