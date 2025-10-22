وزیر امور خارجه گفت: تا زمانی که آمریکایی‌ها سیاست زیاده خواهانه و حداکثری خود را کنار نگذارند و تقاضاهای غیر معقول از ما داشته باشند ما به میز مذاکره باز نمی‌گردیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سید عباس عراقچی، وزیرامور خارجه کشورمان که امروز برای شرکت در همایش منطقه‌ ای دیپلماسی استانی به مشهد سفر کرده است در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد در گفت وگو با خبرنگاران افزود: مذاکراتی که قبلا با آمریکایی ها در جریان بود و همچنین مذاکرات نیویورک، به دلیل زیاده خواهی طرف آمریکایی متوقف شد و پیش نرفت.

وی اضافه کرد: با آقای ویتکاف از طریق واسطه، تماس‌ ها و پیام‌ هایی ارسال شد، جمهوری اسلامی ایران البته اهل صلح و دیپلماسی است.

وزیر امور خارجه اظهار کرد: ما نشان داده‌ ایم که همواره پایبند به راه‌ حل‌ های دیپلماتیک هستیم اما این به معنی گذشتن از حقوق مردم ایران نیست هر کجا که منافع مردم ایران و مصالح عالی کشور از طریق دیپلماسی تامین شود، ما اقدام کرده‌ ایم اما با کسانی مواجه هستیم که هیچگاه به دیپلماسی پایبند نبوده‌ اند.

عراقچی ادامه داد: فارغ از تجارب گذشته، امسال پنج دور مذاکرات برگزار و حین مذاکره به ایران حمله شد، آمریکا نیز از این حمله حمایت کرد.

وی گفت: همچنین در نیویورک زمینه مذاکراتی برای یافتن یک راه حل معقول و مبتنی بر منافع متقابل وجود داشت که باز با درخواست‌ های زیاده خواهانه طرف آمریکایی این مذاکرات نیز به سرانجام نرسید.

وزیر امور خارجه افزود: تا زمانی که این روحیه و رویکرد و تجربیات تلخ در مذاکره با آمریکایی‌ ها وجود دارد، طبیعی است که امکان ورود مجدد به مذاکرات وجود ندارد، مگر اینکه رویکرد آمریکایی‌ ها تغییر پیدا کند و آن‌ ها قبول کنند مذاکرات بر اساس احترام متقابل و از مواضع برابر باشد.

عراقچی اضافه کرد: آن‌ ها مسیرهای دیگر را امتحان کرده‌ و نتیجه نگرفته‌ اند و اگر دوباره به همین روند ادامه دهند باز هم به نتیجه نخواهند رسید.

وی دیپلماسی استانی را از ابتکارات دولت چهاردهم دانست و اظهار کرد: ارتباط بین ایران و کشورهای همجوار از مسیر تعاملات و روابط استان‌ های بین ۲ طرف مرز انجام می‌ شود که برکات زیادی دارد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: راه حل محلی برای بسیاری از مشکلات در مرزها وجود دارد و در تعاملات بین استان‌ های مرزی با کشورهای همسایه برطرف می‌ شود.

عراقچی به برگزاری نخستین همایش دیپلماسی استانی در شیراز اشاره کرد و گفت: توسعه تعاملات اقتصادی بین دو سوی مرز در منطقه خراسان در همایش این دوره پیگیری می‌ شود.

وی افزود: همچنین یکی از زمینه‌ های همکاری استان‌ ها با افغانستان و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی مربوط به حوزه گردشگری است، گردشگری برای ایرانیان و همچنین اتباع کشورهای ذکر شده می‌ تواند پیگیری شود و همین موضوع گسترش دهنده روابط اقتصای کشور با این کشورها باشد.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: همسایگان ما در زمان تحریم‌ ها نقش کلیدی و مهمی دارند به نحوی که شاید تجارت ما با برخی کشورهای همسایه از مجموع تجارت کشور با مجموعه کشورهای اروپایی ها بیشتر باشد.

دومین نشست دیپلماسی استانی امروز سی‌ ام مهر ماه با برگزاری ۲ میزگرد تخصصی «همکاری اقتصادی، استانی، تجاری، سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد» و «پیوند اقتصاد ملی و منطقه‌ ای از مسیر فناوری‌ های نوین و دانش‌ بنیان» با حضور ۱۲ سفیر ایران در کشورهای همسایه، مسئولان اتاق‌ های بازرگانی ملی و استانی، استانداران خراسان رضوی، جنوبی و شمالی و همچنین معاونان وزیر امور خارجه در هتل پردیسان مشهد گشایش یافت.

معرفی توانمندی‌‌های استان‌ های شمال شرق کشور، بررسی تامین کالاهای اساسی و نیازهای این استان‌ ها از همسایگان، بررسی توسعه راهکارهای تجاری و اقتصادی در شرایط کنونی، بررسی ظرفیت کشورهای همجوار و یافتن راهکار توسعه روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان از جمله اهداف برگزاری این نشست ۲ روزه است.