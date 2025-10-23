به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: متهمی که با ترفند ارائه وام خرید لوازم خانگی از ۱۰ شهروند کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ اسماعیل پریشانی افزود: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان از صاحب یک واحد صنفی با وعده اعطای وام خرید لوازم خانگی و کلاهبرداری وی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: متهم شناسایی شده با وعده پرداخت وام ۲ میلیارد ریالی خرید لوازم خانگی از هر تقاضا کننده و دریافت مبلغ ۸۰ میلیون ریال از آنان، پس از گذشت مدت زمانی هیچ گونه تسهیلاتی ارائه نکرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با اشاره به این که تاکنون ۱۰ شاکی در این مورد اعلام شکایت کرده‌اند، گفت: با تلاش مأموران انتظامی، متهم دستگیر و با اعتراف به جرم ارتکابی برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.