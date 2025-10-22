پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از کاهش قطعی برق در بخش کشاورزی از ۵ ساعت در روز به ۲ ساعت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس صوفی در نشست بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستانهای همدان و فامنین؛ کاهش منابع آبی، خام فروشی و ناترازی برق را از مشکلات اساسی این بخش عنوان کرد و گفت: کاهش قطعی برق در بخش کشاورزی از ۵ ساعت به ۲ ساعت در روز، اقدام موثری در جلوگیری از خسارت به تولید و کاهش هزینههای کشاورزان است.
او بر لزوم مدیریت منابع آب و رعایت الگوی کشت تاکید و راه حل را ارتقای دانش فنی کشاورزان و سیاستگذاری بر پایه واقعیتهای میدانی تأکید کرد.
به گفته عباس صوفی با هدف تثبیت اشتغال و جلوگیری از خامفروشی، توسعه صنایع تبدیلی در دستور کار قرار دارد.