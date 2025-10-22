هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور فردا (یکم آبان) به میزبانی صندوق رفاه دانشجویان در محل دانشگاه تهران برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شاپور رمضانی با بیان اینکه هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌ها در چند محور مهم برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: این نشست با هدف تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های صندوق رفاه دانشجویان در حوزه تسهیلات، پرداخت و بازپرداخت در پنل‌های تخصصی پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به رسالت صندوق رفاه دانشجویان در زمینه بهسازی خدمات رفاهی دانشجویان سراسر کشور، تاکید کرد: امنیت و سلامت دانشجویان و اهتمام به ارائه امکانات رفاهی آنان از مهم‌ترین موضوعات حوزه‌ی عملکرد صندوق رفاه است و در این نشست به بحث و بررسی چالش‌ها؛ دغدغه‌ها؛ تجارب و ایده‌ها در این زمینه خواهیم پرداخت.

یادآور می شود ؛ هفدهمین نشست رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور با حضور برخی از مسئولان سازمان امور دانشجویان، مسئولان دانشگاه تهران، رئیس صندوق رفاه دانشجویان و رؤسای ادارات رفاه دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.