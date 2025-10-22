دیپلماسی استانی با بومی‌ سازی و پیوند فرهنگی اقوام فرامرزی، لنگر ثبات روابط همسایگی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه و رئیس ستاد دیپلماسی استانی در دومین نشست دیپلماسی منطقه‌ ای کشور در مشهد گفت: دیپلماسی استانی امروز به یک گفتمان ملی و ساختارمند تبدیل شده و راهی برای تبدیل چالش‌ های تاریخی مناطق مرزی به فرصت پایدار توسعه است.

وحید جلال‌ زاده با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب و رئیس‌ جمهور بر بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های محلی و قول معاون وزارت خارجه در شناسایی توان استان‌ ها گفت: نخستین مقاصد صادراتی غیرنفتی ایران پنج کشور همسایه هستند و برخی از این کشورها در تبادلات اقتصادی به اندازه یک قاره نقش دارند.

جلال‌ زاده افزود: در شش‌ ماه نخست امسال، ۱۱ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌ گذاری صادر شده است و ۲۴ بازارچه مرزی فعال در استان وجود دارد. بیشترین صدور خدمات فنی و مهندسی و گردشگری سلامت نیز به کشورهای همسایه اختصاص دارد؛ به‌ طوری‌ که ۲۴۷ مرکز درمانی دارای مجوز گردشگری سلامت هستند.

او سهم بالقوه ایران از بازار جهانی گردشگری را ۱۱ میلیارد دلار دانست و گفت بر اساس برنامه‌ هفتم توسعه، کشور به دستیابی به ۶ میلیارد دلار در حوزه گردشگری سلامت مکلف است.

جلال‌ زاده تأکید کرد: دیپلماسی استانی تمرکززدایی از سیاست خارجی نیست، بلکه با بومی‌ سازی و پیوند فرهنگی اقوام فرامرزی، شبکه‌ ای از علاقه پایدار ایجاد می‌ کند که لنگر ثبات روابط همسایگی خواهد بود و هنری در به‌ کارگیری پویای قدرت در جغرافیای همجوار است.