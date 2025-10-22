مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از اجرای طرح‌های «کارورزی» و «مشوق بیمه کارفرمایی» خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه نیکجو با اشاره به اینکه طرح مشوق بیمه کارفرمایی در ادامه اجرای طرح کارورزی و به‌منظور تثبیت اشتغال در واحد‌های اقتصادی اجرا می‌شود، گفت: کارفرمایانی که پس از پایان دوره کارورزی نسبت به جذب کارورزان در واحد‌های خود اقدام کنند، از مشوق بیمه‌ای دولت به‌مدت حداکثر ۱۲ ماه بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: بر اساس این طرح، دولت معادل ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما را بر پایه حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار پرداخت می‌کند و این مبلغ به‌صورت ماهیانه و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حساب کارفرما واریز می‌شود.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد هدف از اجرای این طرح را تشویق کارفرمایان به جذب نیرو‌های جوان تحصیل‌کرده، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و تثبیت اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند پس از ثبت‌نام در سامانه ALMP.mcls.gov.ir و تأیید جذب کارورزان، از مزایای این مشوق بهره‌مند شوند.

نیکجو همچنین درباره طرح ملی کارورزی در استان تصریح کرد: این طرح با هدف افزایش مهارت، تجربه عملی و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان دانشگاهی در حال اجراست و فرصتی مناسب برای پیوند میان دانشگاه و بازار کار فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان ساخت: در قالب طرح کارورزی، دانش‌آموختگان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر پس از ثبت‌نام و طی مراحل ارزیابی، می‌توانند در کارگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی استان به‌عنوان کارورز فعالیت کنند و در مدت سه ماه آموزش، از کمک‌هزینه‌ای معادل شش میلیون تومان بهره‌مند شوند.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ضمن دعوت از کارفرمایان و فعالان اقتصادی برای مشارکت در اجرای این طرح‌ها گفت: امید است با همکاری بخش خصوصی و استفاده از مشوق‌های حمایتی، زمینه گسترش مهارت، افزایش اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کرده استان یزد بیش از پیش فراهم شود.