به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام تبریک رئیس‌جمهور کشورمان به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی گلبال مردان جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا-پاسیفیک، مایه‌ی شادی ملت بزرگ ایران شد.

این پیروزی ارزشمند که با غلبه بر حریفان قدرتمند، به دست آمد، نشان از توانمندی، اراده، تلاش و همبستگی ورزشکاران عزیز کشورمان دارد که با تکیه بر ایمان، پشتکار و روحیه‌ی پهلوانی، بار دیگر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآوردند.

این موفقیت را به اعضای تیم ملی گلبال، کادر فنی، خانواده‌های گرامی آنان و جامعه ورزش کشور صمیمانه تبریک می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای همه‌ی ورزشکاران عزیز کشورمان تندرستی، سرافرازی و تداوم پیروزی‌ها را مسئلت دارم.

دکتر مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران»