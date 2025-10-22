به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در مراسم اختتامیه این همایش بین‌المللی که با حضور نمایندگان تولیت‌های حرم‌های مطهر، رؤسای دانشگاه‌ها و فرهیختگان علمی از کشور‌های مختلف، به‌ویژه عراق، در دانشگاه اصفهان برگزار شد، جعفر عسگری رئیس ستاد عتبات عالیات استان اصفهان ضمن تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و علمی شهر اصفهان، از برنامه‌های آینده برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی، از جمله عقد خواهرخواندگی با شهر نجف اشرف و برگزاری همایش «اربعین تمدن‌ساز» خبر داد.

اصغر منتظر القائم دبیر علمی همایش بین‌المللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات هم گفت: یکی از دستاورد‌های مهم این همایش، ایجاد مراودات علمی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک میان کشورهاست که امیدواریم زمینه‌ساز تعاملات گسترده‌تر در آینده باشد.

همایش بین‌المللی «ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات در گذر تاریخ» با راه یابی بیش از ۲۵۰ مقاله از ۲۹ مهر تا اول آبان امسال در دانشگاه اصفهان برگزار شد.