در روز پایانی همایش بینالمللی ساخت باز سازی و توسعه عتبات عالیات از ارائه دهندههای مقالههای برتر تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در مراسم اختتامیه این همایش بینالمللی که با حضور نمایندگان تولیتهای حرمهای مطهر، رؤسای دانشگاهها و فرهیختگان علمی از کشورهای مختلف، بهویژه عراق، در دانشگاه اصفهان برگزار شد، جعفر عسگری رئیس ستاد عتبات عالیات استان اصفهان ضمن تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی، گردشگری و علمی شهر اصفهان، از برنامههای آینده برای توسعه همکاریهای بینالمللی، از جمله عقد خواهرخواندگی با شهر نجف اشرف و برگزاری همایش «اربعین تمدنساز» خبر داد.
اصغر منتظر القائم دبیر علمی همایش بینالمللی ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات هم گفت: یکی از دستاوردهای مهم این همایش، ایجاد مراودات علمی و فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک میان کشورهاست که امیدواریم زمینهساز تعاملات گستردهتر در آینده باشد.
همایش بینالمللی «ساخت، بازسازی و توسعه عتبات عالیات در گذر تاریخ» با راه یابی بیش از ۲۵۰ مقاله از ۲۹ مهر تا اول آبان امسال در دانشگاه اصفهان برگزار شد.