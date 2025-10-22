پخش زنده
فرماندار یزد: تجربه ثابت کرده هر جا همکاری واقعی شکل گرفته است، بحرانها نه تنها مهار شدهاند، بلکه به فرصتی برای رشد تبدیل شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدجواد آقایی با اشاره به تجربه مدیریت دو بحران در سال ۱۴۰۱، کلید اصلی عبور از حوادث غیرمترقبه را «همکاری واقعی»، «همدلی»، «آیندهنگری» و «برنامهریزی» دانست و از برگزاری مانور زلزله در آذرماه با همکاری آموزش و پرورش خبر داد.
وی در نشست پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران این شهرستان با یادآوری روزهای سخت دهم اردیبهشت و هفتم مرداد سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: تجربه ثابت کرده هر جا همکاری واقعی شکل گرفته، بحرانها نه تنها مهار شدهاند، بلکه به فرصتی برای رشد تبدیل شدهاند.
فرماندار با تقدیر از تمامی دستگاههای درگیر در مدیریت بحرانهای پیشین، افزود: انصافا همه نیروها زحمت کشیدند و آن دو بحران را پشت سر گذاشتیم. این رویدادها برای ما تجربهای گرانبها برای آینده به ارمغان آورد.
آقایی از برگزاری «مانور زلزله» در آذرماه با همکاری آموزش و پرورش خبر داد و اظهار امیدواری کرد این مانور با همکاری و هماهنگی همه جانبه، به بهترین نحو برگزار شود.