پتروشیمی پردیس؛ همیار ارزش‌آفرین در پیشگیری از زندانی‌شدن بدهکاران دیه

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی کشور از اقدامات شرکت پتروشیمی پردیس در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و مشارکت در جلوگیری از زندانی‌شدن بدهکاران دیه در استان بوشهر تقدیر کرد.