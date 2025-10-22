پتروشیمی پردیس؛ همیار ارزشآفرین در پیشگیری از زندانیشدن بدهکاران دیه
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور از اقدامات شرکت پتروشیمی پردیس در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و مشارکت در جلوگیری از زندانیشدن بدهکاران دیه در استان بوشهر تقدیر کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی قمصریان با حضور در مجتمع پتروشیمی پردیس، از اقدامات این شرکت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و مشارکت در جلوگیری از زندانیشدن بدهکاران دیه در استان بوشهر تقدیر کرد و نشان ویژه «تعالی و سپاس از همیار ارزشآفرین» را به مدیرعامل پتروشیمی پردیس اهدا کرد.
مهدی قمصریان در این مراسم اظهار کرد: در مرحله نخست همکاری مشترک میان صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پتروشیمی پردیس، پرونده ۶۰ نفر از مقصران حوادث رانندگی در استان بوشهر تعیینتکلیف شد.
وی افزود: بسیاری از این افراد از اقشار کمبرخوردار جامعه و دهکهای پایین درآمدی بودند که مجموع بدهی دیه آنان بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده بود که با این همکاری، از زندانیشدن این افراد جلوگیری شد.
مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی کشور با قدردانی از همراهی پتروشیمی پردیس در این اقدام انساندوستانه، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از یکهزار بدهکار دیه در استان بوشهر وجود دارد که حدود ۸۰ نفر از آنان در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند. انتظار میرود این طرح، بهعنوان الگویی موفق از همکاری بینبخشی در حوزه مسئولیت اجتماعی، در سایر صنایع و شرکتهای کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه، مدیرعامل پتروشیمی پردیس، با اشاره به رویکرد این شرکت در قبال جامعه محلی گفت: پتروشیمی پردیس در کنار فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، همواره توسعه زیرساختها، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارتقای کیفیت زندگی جامعه پیرامونی را در دستور کار خود قرار داده است.
عبدالرحیم قنبریان افزود: در پی پیشنهاد ارائهشده برای حمایت از افرادی که بهدلیل بدهیهای مالی در آستانه ورود به زندان قرار داشتند، پتروشیمی پردیس با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، در پرداخت بدهیهای آنان مشارکت کرد و در نتیجه، از زندانیشدن ۶۰ نفر در ایام عید فطر سال جاری جلوگیری به عمل آمد.